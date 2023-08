Die Schauspielerin und Regisseurin Margit Saad ist tot

Vor knapp zwanzig Jahren war Margit Saad zu Gast bei "Eins zu Eins", dem Talkformat von Bayern 2. Aber nicht ohne sich vorher abzusichern. Erstmal wollte die Regisseurin den Mann kennenlernen, der ihr Fragen stellen würde. Also besuchte Moderator Norbert Joa sie zu Hause, in ihrer direkt am Englischen Garten gelegenen Schwabinger Wohnung. "Ich schaue gerne Menschen in die Augen, mit denen ich etwas zu tun habe", so Saad. Und weil ihr gefiel, was sie sah, saß sie zwei Tage später im Studio und plauderte über ihr Leben.

Margit Saad – ein Star des Nachkriegskinos

Margit Saad war eine Frau, die sehr genau wusste, was sie wollte. Das zeigt nicht nur diese kleine Anekdote. Ihre Mutter dürfte dabei keine geringe Rolle gespielt haben: eine "sehr emanzipierte Frau", wie Margit Saad selbst sagte. Eine Lehrerin und dann auch noch alleinerziehend – in den 30ern alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Der libanesische Vater verließ die Familie, als Margit fünf Jahre alt war.

Ihre Jugend verbrachte sie in einem katholischen Mädchenheim, weitgehend geschützt vor der ideologischen Vereinnahmung durch die Nazis. Später zog sie nach München. An der renommierten Falkenbergschule studierte sie Schauspiel – arbeitete nebenbei als Model und wurde in den 50er- und 60er-Jahren zu einem bekannten Gesicht des deutschen Nachkriegskinos. Und das an der Seite von Stars wie Johannes Heesters, O.W. Fischer oder Harald Juhnke.

Einziger Wermutstropfen: Sie blieb festgelegt auf die Rolle der verführerischen Schönheit, so etwa in Unterhaltungsfilmen wie "Der Zigeunerbaron", "Drei Mädels vom Rhein" oder "Whisky, Wodka, Wienerin". Sie habe das damals schlimm gefunden, sagte Saad rückblickend. "Schließlich wurde ich auf etwas reduziert." Und diesem 'reduzierten' Rollenprofil entsprechend, war ihre Kinozeit auch recht schnell vorbei. In den Siebzigern endete ihre Filmkarriere. Da war sie gerade mal 40 – und sattelte kurzentschlossen um.