Heftige Explosion nahe Moskau: Katastrophenfall ausgerufen

Handelte es sich um Rüstungsfabrik?

Bei der Fabrik handelt es sich mutmaßlich um eine Rüstungsfabrik. Das investigative Nachrichtenmedium "Agentstwo" berichtete unter Berufung auf staatliche Beschaffungsdaten der vergangenen Jahre, das Sagorsker Optisch-Mechanische Werks (SOMS) habe die russische Nationalgarde mit Ferngläsern und Dosimetern beliefert, Gerät für Militärflugzeuge produziert und sei an der Entwicklung eines neuen Kampfbombers beteiligt.

Die Nachrichtenagentur "Tass" hingegen berichtete, Rettungsdienste gingen davon aus, dass die Ursache für die Detonation in einem Lagerhaus mit Pyrotechnik liege. Russischen Behörden zufolge soll es sich um ein Lager des Pyrotechnik-Herstellers "Piro-Ross" handeln. Das Unternehmen wurde 1994 von vier Rüstungsbetrieben gegründet. Die Firma liegt der Anschrift nach auf dem Gelände des Sagorsker Optisch-Mechanischen Werks.

Spekulation über Drohnenangriff – Offizielles Dementi

Im Internet wurde spekuliert, ob das Sagorsker Werk Ziel eines Drohnenangriffs wurde. Von offiziellen Stellen wurde dies zurückgewiesen. Unabhängig überprüfbar ist das nicht.

Die Stadtverwaltung spricht hingegen von einem Verstoß gegen Sicherheitsmaßnahmen als Ursache. Laut Angaben des Gouverneurs Worobjow untersucht die Staatsanwaltschaft, ob gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen wurde.

Russland beschießt seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine vor 17 Monaten systematisch das Territorium des Nachbarlands. Seit einigen Monaten gibt es mutmaßliche ukrainische Gegenangriffe mit Drohnen, die in Grenzregionen einschlagen, aber auch in Moskau. In den vergangenen Wochen gab es in Moskau und der Umgebung der russischen Hauptstadt mehrere Drohnenangriffe.

Mit Informationen von dpa, Reuters, AP