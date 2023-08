Staudamm-Bruch in Norwegen: Hunderte Anwohner evakuiert

Seit Tagen regnet es im Süden Norwegens extrem stark. Nach Polizeiangaben gab es deshalb seit Dienstagabend an verschiedenen Orten Erdrutsche. Im Laufe des Mittwochs hatte sich aber insbesondere die Lage am Wasserkraftwerk Braskereidfoss, etwa 120 Kilometer nordöstlich von Oslo, zugespitzt.

Dort drang Wasser in das Kraftwerk ein, was zu größeren Schäden führte. Da nach Polizeiangaben kein Strom mehr produziert wurde, ließen sich die Schleusen des Staudamms nicht mehr öffnen. Die Behörden erwogen deshalb in Absprache mit Bombenexperten und dem Militär Sprengungen, um einen Dammbruch zu vermeiden.

Erwogene Sprengung des Damms erübrigt sich

Der Plan sei aber aufgegeben worden, als Wasser durch eine Lücke in der Betonmauer des Damms ausgetreten sei, so ein Polizeisprecher. Riesige Wassermassen strömten daraufhin durch den teilweise gebrochenen Damm. Zuvor waren schon vorsorglich mindestens eintausend Anwohner in Sicherheit gebracht worden.

Trotz des Dammbruchs geben sich die Verantwortlichen optimistisch. Der Kraftwerksbetreiber "Hafslund" teilte mit, es sehe so aus, als ob die Wasserumleitung durch den Staudamm gut funktioniert. Die Folgen seien derzeit nicht gravierend. Den Angaben zufolge sind derzeit auch keine weiteren Maßnahmen am Kraftwerk geplant.

"Krisensituation nationalen Ausmaßes"

Am Wasserkraftwerk Braskereidfoss wird Norwegens längster Fluss Glåma aufgestaut. Doch nicht nur hier, sondern auch andernorts in der norwegischen Provinz Innlandet ist die Situation sehr angespannt. Wegen der heftigen Regenfälle gibt es zahlreiche Überschwemmungen. Ein führender Kommunalpolitiker sprach von einer "Krisensituation nationalen Ausmaßes". Die Regierung in Oslo entsandte zusätzliche Hubschrauber, die die Rettungsdienste unterstützen sollen.

Menschen sind nach bisherigen Informationen zwar nicht zu Schaden gekommen. Die Lage ist aber laut Berichten vielerorts chaotisch. Etliche Straßen sind gesperrt. Und es soll weiter regnen.

Mit Informationen von dpa, AP, Reuters und AFP