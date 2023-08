Unterfranke neuer Dreirad-Weltmeister im Zeitfahren

Dreiradfahrer Maximilian Jäger hat bei der Para-WM in Glasgow den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren gewonnen. Der 23-Jährige aus Bad Kissingen war in der Startklasse T2 nicht zu schlagen.

Jäger: "Bin immer noch sprachlos"

Der Europameister brauchte für den 10,8 km langen Kurs mit Start und Ziel in Dumfries 18:05,80 Minuten "Ich bin immer noch sprachlos und brauche bestimmt noch ein paar Tage, um das zu begreifen", sagte Jäger, der 2019 und 2022 bei der WM als Zweiter jeweils knapp am Sieg vorbeigefahren war. In Schottland betrug sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Belgier Tim Celen 6,89 Sekunden.

Erst Skifahren, jetzt Renn-Dreirad-Fahren

Dass Jäger fest im Sattel sitzt, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Denn seit einem vorgeburtlichen Schlaganfall ist seine linke Körperhälfte teilweise gelähmt. Mit Sport kämpft Jäger von frühester Kindheit gegen sein Handycap an. Bereits im Alter von zehn Jahren nahm er an nationalen Skiwettbewerben teil. Als seine Wettkampf-Klasse aus dem Kanon gestrichen wurde, sattelte er auf das Renn-Dreirad um.

Mit Informationen von SID