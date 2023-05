Barrierefrei digital: Bayern setzt auf KI-Gebärdendolmetscher

Der kommunale Gebärdensprach-Avatar

Die Städte München, Bamberg, Fürth, Regensburg, der Bezirk Schwaben sowie rund 40 weitere Städte, Kreise, Gemeinden und Bezirke aus ganz Deutschland sind bereits Partner des Projekts. Rund zwei Millionen Euro und drei Jahre Entwicklungszeit sind zuvor in die Umsetzung dieses Gebärdensprach-Avatars geflossen (Projektname: AVASAG), gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

In der aktuellen "Beteiligungsprojekt"-Phase soll der Avatar die oft sehr ähnlichen Website-Inhalte von Kommunen per Art Baukastensystem übersetzen und damit barrierefrei zugänglich machen. Dazu wird der Gebärdensprach-Avatar auf Portalen wie stadt.muenchen.de oder stadt.bamberg.de eingebunden – bislang ist davon allerdings nicht viel zu sehen.

Langfristig soll KI trainiert werden

Der positive Nebeneffekt daran: Langfristig wird mit den Daten, die beim Auf- und Ausbau dieses Baukastens generiert werden, eine KI trainiert. Die soll den Avatar perspektivisch selbstständig Texte in Gebärdensprache übersetzen lassen und damit noch flexibler einsetzbar machen. Das ist dringend notwendig, denn ab 2025 müssen digitale Produkte und Dienstleistungen, die europaweit angeboten werden, barrierefrei sein – so will es das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.

Noch ist der Avatar kein Chatbot

Was der Gebärdensprach-Avatar indes noch nicht beherrscht: Er ist kein Chatbot, der live und direkt auf Text- oder Spracheingaben reagieren kann und er erkennt auch selbst noch keine Gebärden. Echte Gebärdendolmetscher werden sich also nicht um ihren Berufsstand sorgen müssen.