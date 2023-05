Hardcore, der Superbulle aus dem Bayerischen Wald

Rekordpreis bei Versteigerung

Als Josef Draxinger Ende März zur Zuchtviehversteigerung nach Osterhofen fährt, ahnt er, dass sein zu diesem Zeitpunkt elf Monate alter Zuchtbulle einen guten Preis erzielen kann. Was dann aber passiert, "das war wie in einem Traum", erinnert er sich. Die Bieter verschiedener Besamungsstationen liefern sich eine wahre Schlacht: "Ich habe mir die Nervosität nicht anmerken lassen", lächelt Draxinger. "Als es dann aber über 100.000 Euro ging, habe ich den Bullen einfach immer weiter durch den Ring geführt. Und als ich rausgegangen bin, wusste ich nicht mal mehr den genauen Preis und wer den Bullen eigentlich gekauft hat."

144.000 Euro bezahlt schließlich die Bayern-Genetik für "Hardcore". Ein Rekord in Osterhofen: Nie zuvor wurde dort mehr Geld für ein Tier geboten.

Keine Hörner, hoher Preis

Insgesamt belegt "Hardcore" mit seinem Auktionspreis von 144.000 Euro bayernweit den siebten Platz in der Liste der teuersten Zuchtstiere. Vor allem die Tatsache, dass alle seine Nachkommen keine Hörner ausbilden, macht ihn so wertvoll, erklärt Thomas Pfaller von Bayern-Genetik: "Wenn sich bei einer Auktion zwei was unbedingt einbilden, dann kommt auch mal dieser Rekordpreis zustande. Aber wichtig ist für uns, dass die Landwirte sein Sperma wollen. Und dass er Hornlosigkeit vererbt, das ist ganz wichtig." Darüber hinaus weist der niederbayerische Stier viele weitere genetische Merkmale aus, die ihn zu einem ganz besonderen Tier machen.

Spermaabgabe in Sekunden

Im Sprungraum der Bayern-Genetik ist nun alles bereit. "Hardcore" wird zu einem Unterstellbullen geführt, Thomas Pfaller steht mit der künstlichen Vagina neben ihm. "Jetzt geht es schnell", sagt er. Der Bulle springt auf, ein geübter Griff von Thomas Pfaller und gleich darauf ist der Deckakt vorbei. Das Ejakulat wird über eine Schleuse direkt ins Labor gegeben. Dort entscheidet sich, ob Hardcore die in ihn gesteckten Erwartungen erfüllt. Eine Prozedur, die die Zuchtbullen der Bayern-Genetik zweimal pro Woche erleben.

Besamungsstation hält rund 100 Zuchtbullen

Im Stall der Bayern-Genetik stehen aktuell rund 100 Zuchtbullen. Das Unternehmen hält so für die Landwirte eine breite Auswahl an Sperma für die künstliche Befruchtung von Kühen aufrecht. Ein System, das sich ab Mitte der 1950er-Jahre in Bayern etabliert hat. Sogenannte Deckseuchen, die bis dahin den Rinderbestand ganzer Landstriche gefährdet hatten, wurde so ausgemerzt. Außerdem ermöglicht die künstliche Befruchtung eine gezielte Zucht bestimmter Merkmale. Unter anderem spielt die Konstitution einer Kuh im Stall bei Milchviehhaltern eine entscheidende Rolle. Gesunde Kühe geben gut Milch und reduzieren unter anderem Tierarztkosten.

Erste Spermaportionen von Hardcore

Die Untersuchung im Labor verläuft positiv. "Hardcore" hat ausreichend Sperma in guter Qualität abgegeben. Jetzt wird sein Ejakulat verdünnt und in kleine Röhrchen portioniert. Mindestens je 15 Millionen Spermien pro Portion. So entstehen wenige Minuten nach dem Sprung fast 300 Spermaröhrchen von Hardcore – 300 mögliche Kälber. Die Portionen werden sorgsam herunter gekühlt, ehe sie in Stockstoff bei minus 196 Grad Celsius gefroren bleiben. So ist der Samen von Hardcore quasi unbegrenzt lange haltbar.

Tausende Nachkommen

Im Stall befindet sich die Box von "Hardcore" direkt gegenüber der von "Mahango". Dieses mächtige Tier ist sozusagen der Großvater von "Hardcore" und könnte ihm als Vorbild dienen. Denn "Mahango" gilt als eines der Aushängeschilder der Bayern-Genetik. Er kommt bisher auf mehr als 25.000 Nachfahren. Wie viele es bei "Hardcore" werden, hängt von der Nachfrage der Landwirte ab.