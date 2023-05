Trump wegen sexuellen Übergriffs zu Millionenstrafe verurteilt

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in einem Zivilprozess wegen eines sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen worden. Die Jury an einem Bundesgericht in New York verurteilte ihn zur Zahlung von fünf Millionen Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) Schmerzensgeld. Die neun Geschworenen urteilten, dass Trump die Journalistin E. Jean Carroll Mitte der 1990er Jahre zwar nicht vergewaltigt, aber sexuell missbraucht habe. Trump wurde in dem Zivilprozess auch wegen Verleumdung verurteilt.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Trump

Carroll hatte ihm im Prozess Vergewaltigung vorgeworfen. Die damals bekannte Autorin des Modemagazins "Elle" machte ihre Anschuldigung erstmals 2019 publik, als Trump Präsident wurde. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt. Eine Zivilklage war für die heute 79-Jährige aber möglich.

Auf der von ihm mitbegründeten Internet-Plattform Truth Social bezeichnete Trump das Urteil bereits als "Schande". Es handele sich um eine Fortsetzung der "größten Hexenjagd aller Zeiten", schrieb der aktuelle Präsidentschaftsbewerber. "Ich habe absolut keine Ahnung, wer diese Frau ist", erklärte er mit Blick auf die Klägerin.

Trump erwartet noch mehr juristischer Ärger

Das Urteil dürfte für Trumps politische Ambitionen, noch einmal ins Weiße Haus einzuziehen, eine Belastung sein. Zumal noch weitere Gerichtsverfahren gegen den Ex-Präsidenten anhängig sind. So wurde Trump in der sogenannten Schweigegeld-Affäre in 34 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Fälschung seiner Geschäftsunterlagen.

Darüber hinaus wird gegen ihn wegen seiner Rolle nach der Präsidentschaftswahl 2022 und beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar ermittelt. Auch wegen dem Lagern geheimer Dokumente in Trumps Mar-a-Lago-Anwesen läuft ein Verfahren.