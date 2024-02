Putin gegen den Westen: Wie berechtigt ist die Kriegsangst?

Russland versus Nato: Kommt der große Krieg?

Gleichzeitig ist bei der Bewertung, wann ein Angriff Putins erfolgen könnte, die Frage nach den Konsequenzen relevant: ein großer, globaler Krieg – Russland gegen die Nato mit Atommacht USA – müsste nicht zwingend das Ergebnis einer Militäraktion Russlands an der Ostgrenze der Nato sein, wie Verteidigungsexperte Mölling erklärt. "Wenn Russland es gelingt, zum Beispiel Vilnius als Hauptstadt einzunehmen, würde Putin ein Friedensangebot machen und sagen: Wir behalten Vilnius und ansonsten ist Frieden."

Das Kalkül Putins laut Mölling: Die Nato würde nicht militärisch, sondern politisch agieren und fragen, ob man deutsche Soldaten zur Befreiung Vilnius schicken sollte: "Ist einem das so viel wert?" Denn der militärische Aufwand, Vilnius zurückzuerobern, wäre groß. Über diese Frage könnte sich die Nato schließlich politisch zerlegen: "Damit ist dann auch eine militärische Kampfkraft der Nato nicht mehr vorhanden."

Nato ohne USA: "Kämpfen dann blind und taub"

Ein wichtiger Faktor in der Verteidigungsfähigkeit der Nato-Ostflanke, des Baltikums, sind die Streitkräfte der USA. Keine andere Armee auf der Welt könne so schnell Truppen verlegen wie die USA, sagt Mölling. Sollten die US-Truppen wegfallen, sei die Verteidigungsfähigkeit entscheidend geschwächt. Zudem falle die Aufklärung, wie sie die USA in der und für die Ukraine betreibe, weg: "Wir müssten bis zu einem gewissen Maß blind und taub kämpfen", sagt Mölling.

Europa ohne die militärische Unterstützung der USA, ist ein Szenario, das unter einer US-Präsidentschaft Donald Trumps ab Ende 2024 Realität werden könnte. Trump wird nicht müde, die Nato immer wieder infrage zu stellen und die Unterstützung der USA eventuell sogar aufzugeben. Allein die Diskussion schwächt die Abschreckungskraft und Glaubwürdigkeit der Nato bereits entscheidend.

Russland braucht Zeit zum Aufrüsten – Europa aber auch

Ein Angriff Russlands und der Zeitpunkt dafür hat entscheidend mit der militärischen Stärke zu tun. Was die Experten im BR24-Interview in diesem Zusammenhang betonen: Russland hat zwar voll auf Kriegswirtschaft umgestellt, muss aber nach dem Ende oder Einfrieren des Ukraine-Kriegs die Verluste an militärischem Gerät und Personal erstmal wieder ausgleichen "und das dauert Zeit", sagt etwa Professor Mangott.

Dennoch: Russland verfügt immer noch über große Teile der Flotte, der Luftstreitkräfte, der Cyberstreitkräfte, der Nuklearstreitkräfte. Diesem Bedrohungspotenzial muss laut Militärexperten eine Abschreckung entgegengesetzt werden. Kann das Nato-Europa?

"Es dauert sicherlich acht bis zehn Jahre, bis die europäischen Armeen wirklich schlagkräftig geworden sind." Gerhard Mangott, Professor für Politikwissenschaft mit der Spezialisierung auf Internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post-sowjetischen Raum an der Universität Innsbruck

Selbst wenn die unmittelbare Kriegsgefahr heute noch gering ist, auch für morgen wäre Europa nicht vorbereitet.

Zu viel Panik und Kriegstreiberei im Westen?

24. Februar 2022: Die russische Invasion in die Ukraine beginnt. Noch einen Tag vorher gab es viele Stimmen in Deutschland, die meinten, ein Angriff Putins auf die Ukraine sei völlig abwegig. Ein Irrtum. Könnte sich aufgrund dieser Fehleinschätzung jetzt zu viel Alarmismus in die Debatte um weitere Kriege eingenistet haben? Professor Mangott sieht "eine orchestrierte Kampagne, um Zustimmung in der Bevölkerung für Aufrüstung aufrechtzuerhalten". Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spreche etwa bewusst von der "Kriegstüchtigkeit" statt der "Verteidigungsfähigkeit". Laut Mangott kann man mit diesem Vokabular eher eine Angstsituation in der Bevölkerung erzeugen, "die man eben politisch braucht".

Mölling von der DGAP hält dagegen: "Deutschland hat in seiner Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch nie überreagiert, Deutschland hat immer zu wenig gemacht." Als Beispiel nennt Mölling den Abzug aus Afghanistan: "Da haben alle schon evakuiert, während die Deutschen noch in der Botschaft saßen und gesagt haben: Wir wollen bloß nicht überreagieren." In der Realität sei es das Beste, sich auf ein mögliches Kriegsszenario vorzubereiten. So haben es die Nato-Staaten bereits 2022 erklärt: Ein Krieg in Europa sei aufgrund russischer Aggression möglich.