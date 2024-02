"Kriegstüchtig werden": Die Bundeswehr sucht Personal

"Achtung Beladen!", tönt es aus dem Inneren einer Panzerhaubitze. Mit knappen Worten weist der Kommandant seine Besatzung an. Zwei Soldaten wuchten Geschosse heran. Jedes wiegt rund 43 Kilogramm. Der Kommandant meldet per Funk Gefechtsbereitschaft, gibt ein Feuerkommando an die Männer weiter: "Zwo Schuss" solle die Besatzung abfeuern. Dann rummst es. Doch Mündungsblitz und Rauch bleiben aus – der Geschützdonner kommt aus dem Lautsprecher.

Zum Hören: BR24 Reportage zur neuen Verteidigungsrolle der Bundeswehr

Die ersten eines neu aufgestellten Artilleriebataillons

Die Haubitze ist an Computer angeschlossen. Abläufe und technische Störungen lassen sich simulieren. Die Soldaten lernen so, das Geschütz zu bedienen. Sie zählen zu den ersten eines Artilleriebataillons, das in Weiden in der Oberpfalz neu aufgestellt wird. An seiner Spitze steht die erste Bataillonskommandeurin im deutschen Heer: Oberstleutnant Hekja Werner.

Ihre braunen Haare hat sie zu einem Zopf geflochten. Werner trägt dezentes Make-up zur Flecktarnuniform. Das Verbandsabzeichen an ihrem rechten Oberarm zeigt zwei gekreuzte Kanonenrohre. Sie stehen für die Artillerietruppe. Es wirkt brandneu, als hätte es weder den Dreck und Staub eines Übungsplatzes noch die Waschmaschine danach gesehen. Die Einheit ist gerade erst am Entstehen. Werner wirkt glücklich darüber, hier etwas bewegen zu können. Routinen seien noch nicht über Jahrzehnte gewachsen, sie könne Standards selbst definieren.

Erst seit 2001 stehen Frauen alle Laufbahnen offen

Erst seit 2001 können Frauen alles in der Bundeswehr werden. Hekja Werner kam ein Jahr später dazu. Dem Ausprobieren folgten alle Karriereschritte, die es braucht, um einige hundert Soldaten kommandieren zu dürfen.

Nachwuchssorgen gab es damals keine. Werners männliche Kameraden mussten noch zur Musterung. Die Wehrpflicht überzeugte so manchen, zu bleiben.

Heute hingegen muss sich die Bundeswehr aktiv um Personal bemühen. Vor dem Kasernentor in Weiden hängen Werbeplakate. Sie finden sich auch an anderen Stellen in der Stadt. Doch das ist längst nur ein Beispiel: Die Truppe präsentiert sich in aufwendigen Social-Media-Kampagnen, mit eigens gedrehten Youtube-Serien, auf Messen oder in Innenstädten. Es gibt sogar Camps, in denen Interessenten den Alltag in der Truppe kennenlernen können.