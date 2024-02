Kriegswirtschaft: "Russland produziert die Ukraine an die Wand"

BR24: Außerdem hat Russland nach wie vor wertvolle Rohstoffe?

Rochlitz: Genau, das ist der dritte große Grund. Russland hat das ganze Jahr 2022 immer noch Öl und Gas in großem Maße exportiert, weil die westlichen Staaten sich erst umstellen mussten. Und dann ist viel mehr Geld als im Jahr 2021 zu Beispiel in die russische Staatskasse geflossen.

Russlands Wirtschaftswachstum "nicht produktiv"

BR24: Dazu kommt noch, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2023 nach Angaben Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) sogar um 3,5 Prozent gewachsen ist. Wie ist das möglich?

Rochlitz: Dazu muss man wissen: Wir hatten gerade im Januar, Februar und März 2023 massive Investitionen des russischen Staates in die Verteidigungsindustrie. Wir haben also ein Umschichten von Sektoren. Wirtschaftssektoren wie zum Beispiel die pharmazeutische Industrie oder auch der Automobilindustrie für private Pkws sind eingebrochen. Wir haben also eine strukturelle Verschiebung des russischen Wirtschaftsmodells.

BR24: Ein kluger wirtschaftlicher Schachzug von Wladimir Putin?

Rochlitz: Das ist natürlich Wachstum, das nicht produktiv ist. Ökonomen beschreiben das manchmal so: Wenn sie zum Beispiel Leute einstellen, die massiv in Städten Fenster kaputt schmeißen, dann diese Fenster wieder reparieren und dafür bezahlt wird, dann schafft das Wirtschaftswachstum. Weil jeder Wert, der geschaffen wird, der zählt erst einmal positiv zum Bruttoinlandsprodukt dazu. Genauso ist es mit dem Krieg: Wir schaffen Waffen, die dann in die Ukraine gefahren werden und dort zerstört werden. Das ist dieses unproduktive Wirtschaftswachstum, das wir in Russland haben. Das ist nicht etwas, was zum Beispiel nachhaltig den Lebensstandard der russischen Bevölkerung anhebt.

Russlands Wirtschaft auf den Spuren der Sowjetunion?

BR24: Also wird gerade in Russland sehr viel für den Krieg geopfert?

Rochlitz: In der Tat. Was zurzeit in Russland passiert, ist, dass die langfristige, wirtschaftliche Entwicklung des Landes dafür geopfert wird, um kurzfristig diesen Krieg weiterführen zu können. Russland kann durchaus den Krieg noch ein, zwei, drei Jahre auch in dieser Art und Weise, wie er jetzt geführt wird, weiterführen und auch wirtschaftlich diese Sache durchhalten.

Aber was jetzt hier passiert: Zum einen haben wir den Aufbau einer großen Verteidigungswirtschaft und -industrie, wie das zur Zeit der Sowjetunion auch war. Und wir haben viele Lobbygruppen, die jetzt gerade wieder entstehen, die gestärkt werden, die finanzielle Zuwendung bekommen. Und wenn der Krieg dann irgendwann einmal zu Ende ist, dann wollen die das natürlich gar nicht mehr abgeben. Und wir haben diese ganzen Lobbygruppen, die Reformprozesse blockieren. Da ist dann genau das Problem, an dem die Sowjetunion schlussendlich gescheitert ist. Wir hatten ein Land, das sich wirtschaftlich seinen Verteidigungsapparat nicht mehr leisten konnte. Und dahin steuert Russland jetzt wieder.

"Kriegswirtschaft schadet russischer Volkswirtschaft langfristig sehr stark"

BR24: Was genau bleibt denn in Russland zugunsten der Kriegswirtschaft auf der Strecke?

Rochlitz: Wir haben Kürzungen im Gesundheitsbereich, in der Bildung, gerade im Universitätswesen, in der Forschung, ganze Zweige brechen da zusammen. Zukunftsindustrien in der IT-Industrie im KI-Bereich. Das ist eigentlich das, was Russland bräuchte, um nach Öl und Gas weiter in der Weltwirtschaft wettbewerbsfähig zu sein. Und diese Zukunftssektoren, die werden zurzeit durch den Krieg zerstört. Zum einen, weil die nicht gerade finanziell gefördert werden. Zum anderen haben auch viele hochqualifizierte Arbeitskräfte das Land verlassen. 2022 haben gerade am Anfang und dann noch einmal bei der Mobilisierung im September ungefähr 500.000 Menschen Russland verlassen und viele von denen waren eben hochqualifiziert, gerade im IT-Bereich. Das schadet der russischen Volkswirtschaft langfristig sehr stark.

"Russland produziert die Ukraine gegen die Wand"

BR24: Gleichzeitig hilft diese Art der Kriegswirtschaft Russland weiter, in der Ukraine Krieg zu führen?

Rochlitz: Russland gibt mittlerweile 40 Prozent seines Haushalts für den Krieg aus. Das sind sechs Prozent der gesamten russischen Wirtschaftsleistung. Und wenn man sich den gesamten Sicherheitssektor in Russland anschaut, also auch die Polizei und die Geheimdienste, gehen mittlerweile acht Prozent der russischen Wirtschaftsleistung in den Bereich Verteidigung und Sicherheit. Das ist eine Menge Geld. Und das erlaubt es eben Russland, diesen Krieg in der Ukraine auch weiter fortzuführen. Zurzeit sehen wir, dass Russland die Ukraine so ein bisschen gegen die Wand produziert. Also die Ukraine kommt da nicht mehr hinterher, und die Lieferungen, die in die Ukraine aus dem Westen kommen, sind da nicht ausreichend.

BR24: Sie sehen also Russland in der Ukraine im Vorteil?

Rochlitz: Was wir mittlerweile haben, ist ein Abnutzungskrieg, also ein wirtschaftlicher Abnutzungskrieg. Im Prinzip hätte der Westen die besten Möglichkeiten, um so einen Krieg auch zu führen, weil der Westen wirtschaftlich viel stärker als Russland ist. Aber Russland hat eben diese Entscheidung getroffen und der Westen nicht.

Probleme für Russlands Wirtschaft bei Kriegsende?

BR24: Sollte Russland die aktuell völkerrechtswidrig besetzten Gebiete in der Ukraine langfristig integrieren können, würde das dann auch der russischen Wirtschaft helfen?

Rochlitz: Die Regionen, die Russland in der Ukraine bis jetzt für sich beansprucht hat, auch die Krim, helfen der russischen Wirtschaft nicht. Im Gegenteil. Die Krim ist massiv subventioniert. Jedes Jahr fließt aus dem russischen Haushalt viel Geld in die Krim, um die Krim wirtschaftlich erstmal auf das Niveau von Russland zu heben und dann weiter auch zu subventionieren. Das Gleiche gilt auch für die anderen Regionen der Ukraine, die Russland jetzt annektiert hat. Dort wurde viel Infrastruktur zerstört, die jetzt wieder aufgebaut werden muss. Und das hilft Russland wirtschaftlich nicht. Im Gegenteil, das kostet Russland sehr viel Geld.

BR24: Was kommt auf die russische Wirtschaft zu, sollte der Krieg eines Tages enden?

Rochlitz: Wenn Sie so massiv eine Kriegswirtschaft aufgebaut haben, haben Sie ein großes Problem, sobald der Krieg vorbei ist. Es ist, wie wenn Sie drogenabhängig sind und plötzlich bekommen Sie diese Droge nicht mehr. Sie wachen am nächsten Morgen auf und haben dann einen ganz schlimmen Kater, weil all diese Interessengruppen, die ganzen Soldaten, aber auch die Menschen, die in der Verteidigungsindustrie gearbeitet haben, die hohe Gehälter bekommen haben - das Geld fließt plötzlich nicht mehr. Und was passiert dann? Das ist dann ein massives Problem. Und mein Eindruck ist, dass die russische Wirtschaftspolitik, die wir zurzeit sehen, sehr, sehr kurzfristig gedacht ist, praktisch für die nächsten sechs bis neun Monate. Aber was danach kommt, darüber macht sich zurzeit niemand Gedanken.