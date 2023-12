Drohender Angriff? "Putin wittert, wenn wir schwach sind"

"Die Sicherheit des Baltikums ist unsere Sicherheit"

BR24: Polen, Finnland, Litauen rüsten auf, weil sie allen Putin zutrauen, anzugreifen. Estlands Verteidigungsminister hat gesagt: "Wenn die baltischen Staaten fallen, ist Berlin als Nächstes dran." Muss man das wirklich so dramatisch sehen?

Lange: Die Sicherheit des Baltikums ist auch unsere Sicherheit, das ist ganz eindeutig so. Deswegen finde ich das auch gut und richtig, dass der Verteidigungsminister sich damit durchsetzt, eine deutsche Brigade permanent in Litauen zu stationieren, wenn es geht, mit Familien, mit Mann und Maus. Das haben die US-Amerikaner bei uns auch gemacht im Kalten Krieg, weil sie gesagt haben: Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit, und wenn was passiert, dann stehen wir da gemeinsam.

Ich würde jeden davor warnen, sich selbst damit zu beruhigen, indem er sagt: Putin macht das schon nicht, der will nur ein bisschen Ukraine oder der will nur ein bisschen drohen, aber eigentlich will er uns nichts tun. Wenn man sich die Rhetorik von Putin und auch von seinen Leuten in Russland anguckt, dann geht es sehr stark darum, ein dominantes russisches Imperium auf dem europäischen Kontinent voranzutreiben und uns zumindest erpressbar zu machen.

Putin will nicht in Partnerschaft mit anderen leben, sondern er will sie unterwerfen und er will seine Macht ihnen gegenüber ausüben. Wenn wir weiter in Freiheit leben wollen, wenn wir selbst gestalten wollen, wie wir leben in Europa, dann müssen wir eine Art Versicherung haben. Diese Versicherung besteht eben darin, militärisch schlagkräftig zu sein. Das ist der beste Weg, dass uns wirklich nichts passieren kann.

Hat die "Friedensbürokratie" ausgedient?

BR24: Laut der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Eva Högl, dauert es ein halbes Jahrhundert, bis die Infrastruktur der Bundeswehr komplett modernisiert ist. Das heißt, 2073 wären wir dann so weit. Das sind keine ermutigenden Aussichten.

Lange: Das ist wahr, die Wehrbeauftragte spricht da einen sehr wichtigen Punkt an. Aber was spricht denn dagegen, nicht einmal denjenigen oder diejenige zu befördern, die 20 Jahre jünger ist und ein anderes Mindset hat und die Dinge anders angehen will, anstatt einfach die Beförderungskette abzuarbeiten und nacheinander die, die sowieso dran sind, in die verantwortlichen Positionen zu bringen?

Man sieht jedenfalls in anderen Ländern, wo jüngere Leute schnell in Verantwortung kommen, ändern sich die Dinge auch schneller. Man kann doch von anderen lernen, was die gut machen, kann man übernehmen. Man muss das Rad nicht immer bei uns neu erfinden. Ich glaube aber, mit den Mitteln der Friedensbürokratie wird man diese Einsatzbereitschaft, die wir brauchen, nicht erreichen können.