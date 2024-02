"Putin ist ein Monster" - Selenskyj lädt Trump an die Front ein

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Es war eine eindringliche Warnung vor den Folgen eines russischen Siegs in der Ukraine: Dieser Krieg betreffe nicht nur die Ukraine, es sei eine Aggression gegen die regelbasierte Ordnung, betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wenn jetzt nicht gehandelt werde, könne es Wladimir Putin gelingen, die nächsten Jahre zu einer Katastrophe zu machen - auch für andere Länder. Aktuell stelle sich die Frage: "Wie lange erlaubt die Welt es noch Russland, so zu handeln?" Putin könne verlieren - die Ukraine sei aber wegen des Waffendefizits in ihrem Handeln eingeschränkt.

Insbesondere der Mangel an Waffen mit hoher Reichweite führe dazu, dass die Ukraine nicht mit voller Intensität kämpfen könne. "Fragen Sie nicht die Ukraine, wann der Krieg enden wird - fragen Sie sich selbst!", rief Selenskyj. Das Böse könne nicht siegen, wenn "die Kräfte des Guten sich zusammentun". Selenskyj erneuerte seine Forderung nach Waffensystemen zur Luftabwehr. Zugleich rief er dazu auf, alle Schlupflöcher bei den Sanktionen gegen Russland zu schließen.

Bis kurz vor Beginn der Sicherheitskonferenz war nicht klar, ob Selenskyj diesmal persönlich in München sein würde: Im vergangenen Jahr wurde er noch per Video zugeschaltet, dieses Jahr stand er vor Ort am Podium im Bayerischen Hof - wie üblich in Pulli, Cargohose und braunen Stiefeln vor einem Publikum voller Anzugträger und Kostümträgerinnen.

Selenskyj will Trump den Krieg in der Realität zeigen

Selenskyj ging auch auf die Nachricht vom Tods des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny ein. Putin töte, wen er wolle - ob es ein Oppositionspolitiker sei, oder sonst jemand, der ihm im Weg stehe. Nach Nawalnys Tod sei es unmöglich, Putin noch als legitimen Führer Russlands zu sehen. Der russischen Präsident habe nur noch zwei Optionen: Vor den Internationale Strafgerichtshof in Den Haag zu kommen - oder getötet zu werden von einem seiner Komplizen, "die aktuell für ihn morden".

Der ukrainische Präsident rief dazu auf, alles zu tun, um gegen den Aggressor vorzugehen. Diktatoren machten keinen Urlaub, Hass kenne keine Pause. "Putin ist ein Monster." Er habe nicht nur die Ukraine angegriffen, sondern auch Tschetschenen und Syrer abgeschlachtet.

Als er in der anschließenden Talkrunde auf den republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump angesprochen wurde, sagte Selenskyj: Wenn Trump in die Ukraine kommen wolle, sei er bereit, mit ihm an die Front zu reisen. Es sei wichtig, Entscheidungsträgern zu zeigen, wie der Krieg in der Realität sei - und nicht nur auf Instagram. Unter dem Druck des früheren US-Präsidenten Donald Trump, der im November erneut zur Wahl antreten will, blockieren die oppositionellen Republikaner seit Monaten ein neues Hilfspaket für die Ukraine.