"Extreme Angst": Erneut Proteste bei Grünen-Versammlung

Rund 300 Menschen haben am Mittwochabend im Rahmen einer Veranstaltung der Grünen in Hirschaid im Landkreis Bamberg protestiert. Die Proteste sollen so heftig gewesen sein, dass anwesende Parteimitglieder "extreme Angst" hatten und die Veranstaltung aufgrund von Sicherheitsbedenken abgebrochen haben. Die Politiker wünschen sich nun ein klares Zeichen von anderen demokratischen Parteien, dem Bauernverband und der Polizei.

Wegen Protesten: Grüne müssen Versammlung abbrechen

Am Mittwochabend fand die Jahreshauptversammlung des Kreisverbands der Grünen Bamberg-Land in Hirschaid statt. Begleitet wurde die Veranstaltung von Protesten. Die Polizei spricht auf Anfrage von BR24 von rund 300 Personen, die sich mit 60 Traktoren vor Ort versammelt hatten. Dabei sollen immer wieder Menschen versucht haben, die Veranstaltung zu stören. Laut Polizei setzten die Protestierenden Trillerpfeifen und Hupen ein, es wurde gegen Fensterscheiben des Gemeindegebäudes geklopft sowie ein Feuerwerkskörper gezündet.

Die anwesenden Parteimitglieder haben sich aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, die Veranstaltung vorzeitig abzubrechen. Das erklärte der Kreisvorsitzende im Landkreis Bamberg, Tim-Luca Rosenheimer, im Gespräch mit BR24. Die Stimmung sei bedrohlich und einschüchternd gewesen.

"Für mich war der Abend eine heftige Erfahrung. Viele Parteikollegen haben sich nicht sicher gefühlt und hatten extreme Angst." Tim-Luca Rosenheimer

"Unter Polizeischutz durch die Menge der Protestierenden"

"Als wir das Gemeindehaus verließen, sind wir unter Polizeischutz durch die Menge der Protestierenden, die uns mit Beleidigungen angeschrien haben", sagte der Kreisvorsitzende. Unter den rund 300 Anwesenden habe der Grünen-Politiker neben Landwirten auch Protestierende aus dem Querdenker-Milieu erkannt, die bereits bei Demos der Gruppierung "Stay awake" vor Ort gewesen sein sollen. Die Bamberger Vereinigung verfolge unter anderem das Ziel, die Corona-Politik in Deutschland zu beenden.

Rosenheimer habe im Laufe des Abends zudem mehrere Notrufe abgesetzt, weil die Polizei bei der unangemeldeten Demonstration seiner Ansicht nach mit zu wenig Einsatzkräften vor Ort gewesen sei. Die Polizei Oberfranken hat für den Nachmittag eine Stellungnahme zu den Vorfällen in Hirschaid angekündigt.

Kemmern: Wirt sagte Grünen ab

Ursprünglich hatte die Kreisgruppe der Grünen Bamberg-Land ihre Jahreshauptversammlung in einem Gasthof in Kemmern abhalten wollen. Der Wirt sagte allerdings ab. Nach Angaben von Rosenheimer hatten Landwirte und Lieferanten der Brauerei im Vorfeld Stimmung gegen das Treffen gemacht. Offenbar so sehr, dass der Wirt sich gezwungen sah, einen Rückzieher zu machen und seine Räume nicht für das Grünen-Treffen zur Verfügung zu stellen.

"Ich finde es erschreckend, dass unsere Jahreshauptversammlung, die ehrenamtlich organisiert wurde, abgesagt wurde, weil einem Wirt so viele Proteste von Bauern herangetragen wurden", so Rosenheimer kurz nach der Absage im Gespräch mit BR24. Parteiarbeit sei für die Demokratie sehr wichtig. Dass die Veranstaltung blockiert wurde, sei alarmierend. Seitens der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde in der Sache allerdings kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Vorprüfungsvorgang habe keinen Anfangsverdacht für Straftaten gegeben, so die Staatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstag auf Anfrage von BR24.

Veranstaltungen wie die Jahreshauptversammlung des Grünen-Kreisverbands Bamberg-Land seien ehrenamtlich organisiert, heißt es aus der Partei. Für die Beteiligten sei es ein immenser Mehraufwand, sich dabei zusätzlich um Sicherheitsvorkehrungen kümmern zu müssen. Bereits vor einigen Wochen hatte es bei einer Veranstaltung der Partei im oberfränkischen Helmbrechts massive Proteste gegeben. Teilnehmer berichteten von einer Drohkulisse. Auch in Weiden sei es am Aschermittwoch zu Blockaden gekommen. Die Abgeordnete Laura Weber und weitere Gäste seien widerrechtlich am Betreten des Veranstaltungs-Lokals gehindert worden. Die Polizei ermittelt.

Badum: Keine Einzelfälle mehr

Angesichts der wiederholten Vorfälle fordert Bundestagsabgeordnete Lisa Badum (Bündnis 90/Die Grünen) im Gespräch mit BR24 ein Signal aller demokratischen Parteien und des Bauernverbands. "Es geht nicht, dass eine Partei daran gehindert wird, Versammlungen abzuhalten und dass Parteimitglieder eingeschüchtert werden", so die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Bamberg. Bei diesen Vorfällen handele es sich nicht mehr nur um Einzelfälle, unterstrich Badum. Die Polizei müsse sich deshalb besser auf solche Aktionen vorbereiten.

Badum selbst war am Aschermittwoch in Tiefenellern im Landkreis Bamberg zu einer Veranstaltung der Grünen im Ellertal geladen. Auch dort gab es Proteste von Bauern. Diese verliefen an dem Abend allerdings friedlich: Mehre Grüne, unter anderem Badum selbst und die Landtagsabgeordnete Ursula Sowa suchten auf dem Hof der Brauereigaststätte den Dialog mit den protestierenden Landwirten und Handwerkern.

BBV verurteilt Störaktionen in Hirschaid

Der Bezirksverband Oberfranken des Bayerischen Bauernverbands (BBV) hat die Störaktionen gegen die Versammlung der Grünen in Hirschaid verurteilt. Die demonstrierenden Bauern seien sicher nicht aus ihren Reihen gewesen, sagte der Pressesprecher des oberfränkischen BBV, Torsten Gunselmann im Gespräch mit BR24. Mit solchen Aktionen tue man der Bauernschaft keinen Gefallen, betonte Gunselmann. Dies sei nicht der Stil der Organisation. Kundgebungen des Bayerischen Bauernverbands seien angemeldet und genehmigt.