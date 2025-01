Faktenfuchs: BR24 Wahl-Talk zur Bundestagswahl im Faktencheck

Stephan Protschka, Spitzenkandidat AfD

Die Behauptung:

Alexander Dobrindt (CSU) wandte sich an Stephan Protschka (AfD): "Sie wollen doch raus aus der NATO, oder?" Protschka antwortet: "Sagt wer, das stimmt doch gar nicht? Das ist eine freie Lüge (…)"

Richtig oder falsch?

Protschkas Antwort "Das stimmt doch gar nicht" ist falsch, falls man das "Sie" in Dobrindts Äußerung direkt auf Protschka selbst bezieht. Protschka hatte 2023 mit anderen AfD-Politikern einen Antrag initiiert, in dem sie eine Loslösung Deutschlands von der NATO fordern.

Richtig ist die Antwort, falls sich die Aussage Dobrindts auf die Wahl- und Grundsatzprogramme der AfD bezieht: Darin findet sich keine explizite Forderung nach einem zeitnahen NATO-Austritt. Allerdings wird dieser in den Raum gestellt, sollte ein unabhängiges europäisches Militärbündnis aufgebaut werden.

Die Fakten:

Weder im Grundsatzprogramm der AfD noch in den Wahlprogrammen für die Europawahl 2024 oder die Bundestagswahl 2021 ist die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus dem NATO-Verteidigungsbündnis zu finden. Im Grundsatzprogramm steht: "Die Mitgliedschaft in der Nato entspricht den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands, soweit sich die Nato auf ihre Aufgabe als Verteidigungsbündnis beschränkt."

Im Programm für die Europawahl 2024 ist eine Einschränkung enthalten: "Derzeit" sei die Nato "der wesentliche Eckpfeiler unserer Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit". Diese Einschränkung aus dem EU-Wahlprogramm greift auch der Leitantrag für das Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025 wieder auf und konkretisiert sie: "Bis zum Aufbau eines unabhängigen und handlungsfähigen europäischen Militärbündnisses bleiben die Mitgliedschaft in der NATO sowie eine aktive Rolle Deutschlands in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zentrale Elemente unserer Sicherheitsstrategie."

Die endgültige Fassung des Bundestags-Wahlprogramms lag bis zur Veröffentlichung dieses Faktenchecks nicht vor. Laut einem Bericht des ZDF wurde dies so auf dem Parteitag beschlossen.

Schon 2016 forderten allerdings mehrere Parteimitglieder in einem Parteitags-Antrag den Austritt aus der NATO. Der Thüringer Partei- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke zog damals den Austritt in einem Gespräch mit der WELT explizit in Betracht. Im Sommer 2023 – im Vorfeld der Europawahlversammlung – hatten laut einem Bericht der WELT sieben AfD-Landesvorsitzende für das Europawahlprogramm der Partei beantragt, "dass die Staaten Europas die Verantwortung für ihre Sicherheit endlich selbst in die Hand nehmen – statt unter den vermeintlichen Schutzschirm eines fernen und eigennützigen Hegemons zu flüchten". Zu den Antragstellern zählte laut WELT auch der bayerische AfD-Vorsitzende Stephan Protschka. Über den Antrag berichtete auch die SZ.

Ende 2024 sagte auch der AfD-Parteichef Tino Chrupalla im Interview mit der WELT auf die Frage, ob Deutschland sich von der NATO abwenden solle: "Die Nato ist aktuell kein Verteidigungsbündnis. Eine Verteidigungsgemeinschaft muss die Interessen aller europäischen Länder akzeptieren und respektieren – also auch die Interessen von Russland. Wenn die Nato das nicht sicherstellen kann, muss sich Deutschland überlegen, inwieweit dieses Bündnis für uns noch nutzbringend ist."

Menschengemachter Klimawandel: Immer noch real

Die Behauptung:

Stephan Protschka (AfD) wird auf den menschengemachten Klimawandel angesprochen. Protschka sagt: "Menschgemacht lassen wir mal weg, Klimawandel gibt es schon seit Bestehen der Erde seit über vier Milliarden Jahren, bis vor kurzem gab es noch eine Kleine Eiszeit."

Richtig oder falsch?

Falsch. Es besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass der aktuelle Klimawandel menschengemacht ist. Für die aktuelle Klimaerwärmung ist vor allem das Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Gas verantwortlich. Die Erde erwärmt sich deswegen deutlich schneller als in der Vergangenheit.

Die Fakten:

Verschiedene Aspekte des menschengemachten Klimawandels haben der BR24 #Faktenfuchs und andere Faktenchecker immer wieder behandelt. Etwa, warum die heutige Klimakrise nicht mit früheren Wärmephasen vergleichbar ist.

So ist etwa entscheidend, dass sich frühere Klima-Veränderungen über Jahrtausende entwickelten. Heute sind es deutlich kürzere Zeiträume. Der Klimaforscher Mojib Latif sagte 2023 im Gespräch mit dem #Faktenfuchs mit Blick auf den aktuellen Klimawandel: "Das, was wir gerade erleben, ist quasi ein Wimpernschlag. Wir reden jetzt über Jahrzehnte."

Über die Kleine Eiszeit haben wir 2019 hier berichtet. Danach ist nicht hundertprozentig auszuschließen, dass eine Abkühlung in manchen Regionen der Erde vorübergehend auftritt. Allerdings: Auf die globale Durchschnittstemperatur hat das keinen großen Einfluss, diese steigt, ausgelöst hauptsächlich durch von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen.

Hier finden Sie einen Artikel über den Konsens unter Wissenschaftlern, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Auch in diesem #Faktenfuchs wird darüber berichtet. Und hier fassen wir zusammen, mit welchen Strategien der Klimawandel verharmlost wird.