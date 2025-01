Faktenfuchs: Warum die Nazis rechtsextrem waren – nicht links

In einem Gespräch mit US-Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk erklärte die deutsche AfD-Chefin Alice Weidel am Donnerstagabend bei Musks Plattform X: "Nationalsozialisten, wie das Wort schon sagt, waren Sozialisten." Über Adolf Hitler sagte Weidel: "Er war ein Kommunist und sah sich selbst als Sozialisten." Hitler sei "genau das Gegenteil" von rechts gewesen.

Weidel erwähnte nicht, dass Nationalsozialisten Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten als Hauptgegner sahen und sie nach der Machtübernahme 1933 systematisch verfolgten, inhaftierten und ermordeten. Ihr Versuch, die Nazis als links darzustellen, ist nicht neu. Die umstrittene Politikerin Erika Steinbach, früher bei der CDU und inzwischen bei der AfD, twitterte bereits 2018: Die Nationalsozialisten seien eigentlich eine linke Partei gewesen.

Damals führte der BR24-#Faktenfuchs ein Interview mit dem BR-Extremismusexperten Jürgen Lang. Nach Weidels jüngsten Aussagen veröffentlichen wir das Interview hier erneut.

"Das genaue Gegenteil des linken Gleichheitsideals"

BR24: Was bezwecken diese Posts? Welche Strategie steckt dahinter?

Lang: Offenkundig wird damit beabsichtigt, die politische Linke zu diskreditieren, indem man sie mit den Nationalsozialisten in eine Ecke stellt. So wie es aussieht, kommen die Posts von rechtsaußen. Und da hängt man sich selbst eine weiße Weste um, wenn man die Nationalsozialisten in das gegnerische, also linke Lager schiebt.

BR24: Die Aussage, die Nazis seien links gewesen, überrascht. Was ist eigentlich rechts, was ist links? Lässt sich beides so einfach trennen?

Lang: Das ist oft gar nicht so einfach zu beantworten. Es kursieren ganz unterschiedliche Definitionen, die jeweils andere Schwerpunkte setzen. Antikapitalismus oder auf sozialen Ausgleich bedachte Politik zum Beispiel gilt allgemein als links, Nationalismus als rechts. Aber: Natürlich gab es Nationalismus auch in linken Diktaturen, soziale Alimentierung und antikapitalistische Tendenzen in rechten. Da überlappt sich vieles.

BR24: Kann man dann überhaupt sagen, die Nazis seien rechts oder links gewesen?

Lang: Ja, das kann man. Die Grundlage der nationalsozialistischen Weltanschauung ist die Ungleichwertigkeit der Menschen, die schließlich zum Rassenwahn des NS-Regimes geführt hat. Das ist das genaue Gegenteil des linken Gleichheitsideals.

BR24: Einige User behaupten, die Nazis seien deshalb links gewesen, weil die NSDAP den Sozialismus in ihrem Namen trug und als Arbeiterpartei firmierte…

"Grundsätzlich rechtsextremer Charakter des Regimes"

Lang: Es geht hier um einen nationalen oder "deutschen" Sozialismus. Träger waren eben nicht wie auf der linken Seite die Arbeiter, sondern das sogenannte Volksganze, das die Nationalsozialisten wiederum unter rassistischen Gesichtspunkten definierten. Wer nicht dazugehören durfte, genoss nicht einmal die gleichen Rechte.

BR24: Sie sagten, in rechten Diktaturen gibt es auch linke Elemente. Was wäre das in Bezug auf den Nationalsozialismus?

Lang: Als die Nazis noch nicht an der Macht waren, existierte in der Tat ein Flügel, der sich antikapitalistisch und revolutionär gab. Man wollte auf diese Weise die Linke für sich gewinnen. Hitler ließ die Leitfigur, Gregor Strasser, aber 1934 liquidieren. Und das bedeutete auch das Ende dieser Strömung. Nach der Machtübernahme wollte Hitler "sein Volk" selbstverständlich bei Laune halten – auch durch soziale Gefälligkeiten. Diese Wohltaten änderten aber nichts an dem grundsätzlich rechtsextremen Charakter des Regimes.