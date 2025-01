Faktenfuchs: Was die Bundestagswahl sicher macht

Nicht bei jedem Fehler sei es angebracht, nach einer Wahlwiederholung zu rufen. "Es wäre Quatsch, davon auszugehen, dass eine Wahl solange wiederholt werden muss, bis keine Fehler mehr passiert sind. Sie müssen einen Punkt festlegen, an dem es sinnvoll ist, zu wiederholen", sagt Hellmann. Und dieser Punkt sei in Deutschland: Sobald wegen eines Fehlers oder Betrugs die Mandatsverteilung anders hätte sein können, muss wiederholt werden.

Verfassungsschutz warnt vor Desinformation

Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht vor allem durch Russland eine "Gefährdung der Bundestagswahl durch unzulässige ausländische Einflussnahme", wie die Behörde in einer Analyse von Ende November 2024 schreibt. Über Desinformation in Bezug auf die bevorstehende Bundestagswahl heißt es darin: "Vorstellbar mit Blick auf die Bundestagswahl sind außerdem die gezielte Diskreditierung ungewünschter Kandidatinnen und Kandidaten, ein Infragestellen des Wahlprozesses an sich, das Schüren von Zweifeln an der Rechtmäßigkeit und korrekten Durchführung der Wahl sowie, nach der Wahl, die Herabwürdigung des Koalitionsbildungs- und Regierungsbildungsprozesses."

Der Verfassungsschutz beschreibt ein recht breites Handlungsfeld ausländischer Akteure: Die Behörde sieht zumindest die Gefahr, dass diese zum Beispiel direkt Einfluss nehmen könnten, indem sie einzelne Kandidaten oder Parteien aktiv unterstützen. Denkbar sei auch, dass sie andere Personen oder Parteien diskreditieren - oder den für Demokratien essenziellen politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess. Jene, die Einfluss nehmen oder nehmen wollen, gehen dabei opportunistisch vor, wie das Bundesamt schreibt: “Sie werden versuchen, Ereignisse zu ihrem Vorteil auszunutzen oder in ihre Narrative verstärkend einzubetten."

Die AfD oder das BSW werden häufig mit der Verbreitung prorussischer Propaganda in Verbindung gebracht.

Die AfD fällt mit der Strategie auf, die Legitimität von Wahlen infrage zu stellen. Der bayerische Landesverband und Aktivisten, die Verbindungen zur AfD haben, säten in der Vergangenheit Zweifel am rechtmäßigen Ablauf von Wahlen - so etwa 2019 zur Europawahl und auch 2023 vor der bayerischen Landtagswahl.

Fazit

Wahlen in Deutschland sind auf vielen Ebenen durch Vorschriften und Gesetze abgesichert. Wahlhelfer und Wahlhelferinnen kontrollieren sich gegenseitig, das Wählerverzeichnis sichert, dass nicht mehr Stimmen als Wahlberechtigte gezählt werden und dass niemand doppelt abstimmen kann - und bei Auffälligkeiten wird nachgezählt. Mit Fehlern ist zu rechnen. Aber erst, wenn deren Zahl für das Ergebnis relevant sein könnte, ist eine Wahlwiederholung angemessen.