Wahl-Ticker Oberfranken: Alle Stimmen, alle Zahlen

15.10 Uhr Bürgerentscheide in Buttenheim und Walsdorf

In zwei Gemeinden im Landkreis Bamberg finden neben der Bundestagswahl auch Bürgerentscheide statt. In der Marktgemeinde Buttenheim können die Wählerinnen und Wähler über die Erweiterung des Windparks Oberngrub abstimmen, an der sich auch die Bürger beteiligen können. Außerdem können sie über die Errichtung einer Photovoltaikanlage entscheiden. Bürgermeister Michael Karmann von CSU/ZWdG (Zum Wohle der Gemeinde) ist für den Aufbau alternativer Energien. Eine Bürgerinitiative hat sich gegen den Ausbau des Windparks ausgesprochen.

In Walsdorf soll ein Bürgerentscheid klären, ob eine Anlage zur Speiseresteverwertung errichtet werden kann. Auf einem Acker plant das der Resteverwerter Refood. Auf rund drei Hektar soll eine Niederlassung mit 40 Mitarbeitern entstehen. Der Gemeinderat in Walsdorf ist für die Ansiedlung des Unternehmens, weil so Gewerbesteuern eingenommen würden und Arbeitsplätze entstünden. Dagegen ist eine Bürgerinitiative. Viele Anwohner hätten Angst vor Geruchsbelästigung und dem Wasserverbrauch der Firma, heißt es.