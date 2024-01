Bahnstreik-Ticker: Ministerium - Präsenzunterricht findet statt

14.30 Uhr: Kultusministerium - Trotz Streiks Präsenzunterricht

Trotz des angekündigten GDL-Streiks findet an den Schulen in Bayern regulärer Unterricht statt. Darauf weist das bayerische Kultusministerium auf BR-Nachfrage hin. Aber: Schüler, die wegen des Streiks nicht zur Schule kommen können, können ausnahmsweise dem Präsenzunterricht fernbleiben. Dann muss die Schule umgehend informiert werden – ähnlich wie bei einer Krankmeldung, heißt es weiter. Das gelte auch bei Verspätungen aufgrund des Streiks. Die Schulen können in den Streiktagen auch selbst entscheiden, ob sie zum Beispiel Schulaufgaben oder Testate verlegen oder sogar in den Distanzunterricht mit einzelnen Klassen gehen, erklärt das Kultusministerium.

14.25 Uhr: Lufthansa verzeichnet höhere Nachfrage nach Inlandsflügen

Der Lufthansa-Konzern verzeichnet wegen des Lokführerstreiks eine höhere Nachfrage auf den innerdeutschen Strecken. Es gebe für den Streikzeitraum "einige zusätzliche Buchungen", hieß es am Dienstag bei der Lufthansa-Kerngesellschaft in Frankfurt. Man setze auch größere Flugzeuge ein, um möglichst vielen Kunden eine Reisemöglichkeit anzubieten.

14.00 Uhr: ADAC rechnet mit vollen Straßen

Wegen des angekündigten Bahnstreiks müssen sich Autofahrer in Bayern laut ADAC auf volle Straßen einstellen. "Um dem Verkehrschaos zu entgehen, empfiehlt es sich, die üblichen Stoßzeiten zu meiden und wahlweise früher oder später zu fahren", empfiehlt der ADAC-Verkehrsexperte für Südbayern, Alexander Kreipl. "Auf den Zubringerautobahnen und Einfallstraßen zu Ballungsräumen wie München und Augsburg dürfte es vermehrt zu Problemen kommen." Auf den Straßen im Freistaat seien erste Auswirkungen schon zu spüren, teilte der ADAC mit.

13.11 Uhr: Notfahrplan für Fernverkehr

Für den Fernverkehr können Kundinnen und Kunden den Notfahrplan der Bahn inzwischen online einsehen, wie das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Über die üblichen Fahrplanauskünfte im Internet wird dabei angezeigt, ob ein Zug fährt oder nicht. Bei vorigen Streiks war lediglich rund jeder fünfte Fernzug unterwegs, alle anderen fielen aus.

12.49 Uhr: ProBahn kritisiert anstehenden Bahnstreik

Der Fahrgastverband ProBahn hat den anstehenden sechstägigen Bahnstreik kritisiert. Obwohl viele Fahrgäste und auch der Fahrgastverband ProBahn Verständnis für den Frust beim Bahnpersonal hätten, nannte Siegfried Lemmer, der bei ProBahn für das nördliche Mittelfranken zuständig ist, den Streik eine "Wahnsinns-Eskalationsstufe". Gerade weil die Entscheidung der GDL, auch am Wochenende zu streiken, besonders viele Privatreisen trifft. Lemmer sieht auch eine Mitschuld bei der Bahn und beim Bund für den Frust beim Bahnpersonal. Oftmals seien das marode Bahnnetz oder Personalmangel ein Grund für Zugverspätungen, sagt Lemmer. Das Zugpersonal und die Lokführerinnen und Lokführer bekämen dann den Ärger der Fahrgäste ab. "Da sind einfach Fehler im Bereich Politik und Bahn-Management passiert, die von den Mitarbeitern an der Basis ausgebadet werden müssen."

12.36 Uhr: Mobiles Arbeiten in vielen Unternehmen

Angesichts des bevorstehenden Bahnstreiks und des drohenden Verkehrschaos empfehlen viele Unternehmen ihren Mitarbeitern, im Homeoffice zu arbeiten. Mobiles Arbeiten habe sich in der Stadtverwaltung sehr stark verbreitet und bei vielen anderen Unternehmen in der Stadt ebenfalls, sodass viele Beschäftigte nicht zwingend in ihre Büros müssten und einige Tage von zu Hause arbeiten könnten, erklärt Georg Dunkel, Münchner Mobilitätsreferent im Gespräch mit dem BR. Auch Fahrgemeinschaften brächten Entlastung, so Dunkel. Er zeigt sich deshalb zuversichtlich, dass größere und längere Staus ausbleiben.

Im Güterverkehr soll der Streik am Dienstagabend, 18 Uhr, und im Personenverkehr am Mittwochmorgen, 2 Uhr, beginnen. Der Ausstand soll bis Montag kommender Woche, 18 Uhr, andauern.