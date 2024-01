Lokführergewerkschaft GDL ruft zu mehrtägigem Streik auf

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zu einem knapp sechstägigem Streik aufgerufen, im Güterverkehr ist es noch ein halber Tag mehr. Wie die Gewerkschaft in einer in der Nacht veröffentlichten Mitteilung bekanntgegeben hat, soll die DB Cargo ab Dienstagabend um 18 Uhr bestreikt werden.

Der Streik im Personenverkehr beginnt am Mittwoch, den 24. Januar um 02 Uhr. Enden soll er am Montag darauf, den 29. Januar, um 18 Uhr. Zur Begründung hieß es, die DB zeige mit ihrem dritten Angebot auch weiterhin keinen Einigungswillen. Details zu der Entscheidung sollen am späten Vormittag bei einer Pressekonferenz erläutert werden.

Die Deutsche Bahn hatte der GDL am Freitag ein neues Angebot vorgelegt. Dieses sieht die Möglichkeit vor, die Wochenarbeitszeit auf 37 Stunden zu verkürzen, der Lohn soll weiter voll gezahlt werden. Wer weiter 38 Stunden arbeiten möchte, soll dafür mehr Gehalt bekommen. Die GDL fordert allerdings eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich.

Mehr dazu in Kürze bei BR24.