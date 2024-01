Bahnstreik: GDL macht Einigungsvorschlag

In den Streit zwischen Bahn und Lokführern kommt offenbar Bewegung. Wie der Bayerische Rundfunk erfahren hat, unterbreitet die Gewerkschaft GDL dem Unternehmen einen Einigungsvorschlag.

Über das Angebot, das unter anderem eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung umfasst, müsste aber weiter verhandelt werden. Sollte die Bahn auf die Forderung grundsätzlich eingehen, könnten die Streiks unter Umständen ausgesetzt werden, heißt es von der GDL.

Die wichtigsten News zum Streik der GDL im Bahnstreik-Ticker

Was die GDL der Bahn vorschlägt

Neben finanziellen Aspekten dreht sich der Tarifstreit vor allem um das Thema Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Die GDL schlägt hier nun einen stufenweisen Übergang zur 35-Stunden-Woche in den Jahren 2025 bis 2028 vor. Gleichzeitig bietet sie an, dass die Lokführer auch weiterhin 40 Stunden in der Woche auf freiwilliger Basis arbeiten könnten, mit entsprechendem Entgelt. Außerdem will die GDL die Einführung einer Fünf-Tage-Woche mit anschließend 48 Stunden Ruhezeit.

Der Inflationsausgleich soll auf Vorschlag der GDL 3.000 Euro betragen. Das Gebot der Bahn liegt bei 2.850 Euro. Bei der Arbeitszeit hat der Konzern bisher ein Wahlmodell angeboten, das eine einstündige Absenkung ohne finanzielle Einbußen vorsieht. Wer sich dagegen entscheidet, erhält stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. Gewerkschaftschef Claus Weselsky sah in der Offerte keine Grundlage für weitere Verhandlungen.

Insgesamt ähnelt das neue Angebot der GDL in vielen Punkten Abschlüssen, die die Gewerkschaft jüngst mit Privatbahnen erzielt hat, etwa mit Go-Ahead.

Streik im Personenverkehr ab Mittwochmorgen

Die GDL hatte zuvor ihren sechstägigen Streik im Güterverkehr begonnen. Der Ausstand bei der Bahn-Tochter DB Cargo sei wie geplant um 18.00 Uhr angelaufen, teilte die GDL mit.

Ab Mittwochmorgen will die Gewerkschaft den Arbeitskampf auch auf den Personenverkehr ausweiten. Bis Montagabend um 18.00 Uhr soll der Ausstand auf der Schiene andauern. Die Bahn hat einen Notfahrplan veröffentlicht.

In der aktuellen Tarifrunde, die Anfang November begonnen hatte, ist der Mega-Streik der vierte: Im November und Dezember untermauerte die Gewerkschaft ihre Forderungen mit einem je eintägigen Warnstreik, im Januar folgte ein dreitägiger Ausstand.