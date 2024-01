Mehrtägiger Bahnstreik: Was Reisende wissen müssen

Egal ob Fern-, Regional- oder Güterverkehr: Die Lokführergewerkschaft GDL ruft erneut zum bundesweiten Warnstreik auf. Im Personenverkehr soll der Streik in der Nacht zum Mittwoch um 2 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18 Uhr, andauern. Im Güterverkehr wollen die GDL-Mitglieder die Arbeit bereits am Dienstag ab 18 Uhr niederlegen.

Der jetzt angekündigte Streik ist der vierte und längste Ausstand in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Millionen Bahnreisende müssen sich auf Zugausfälle und massive Verspätungen einstellen.

Bahn kündigt Notfahrplan an

Die Bahn hat einen Notfallplan angekündigt. Aktuell teilt sie auf ihrer Website mit, dass das Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr "sehr begrenzt sei". Sie bittet die Fahrgäste, sich 24 Stunden vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren: "Bei Reisen im Fernverkehr raten wir in jedem Fall, einen Sitzplatz zu reservieren."

So steht ab sofort eine kostenlose Sonderhotline zur Verfügung. Sie ist unter der Nummer 08000 996633 erreichbar. Über diese Nummer können sich Kundinnen und Kunden nochmal vor Reiseantritt über die Verbindung informieren. Ebenso möglich ist das über bahn.de oder den DB Navigator.

Die Bahn bittet die Fahrgäste, auf nicht unbedingt notwendige Reisen mit der DB zu verzichten oder die Reise zu verschieben. Dafür verspricht sie Kulanz.

Wird der Zugverkehr komplett eingestellt?

"Die DB wird wie beim letzten Streik für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anbieten", heißt es. Für diese Fahrten setzt die Bahn im Fernverkehr längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können.

Im Regionalverkehr sei es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren. "In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheidet sich regional stark. In jedem Fall wird es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben", so die Bahn.

Mein Zug fällt aus – wie komme ich ans Ziel?

Alle Fahrgäste, die ihre für den Streik-Zeitraum geplanten Reisen verschieben, können ihr Ticket laut DB zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem haben Fahrgäste die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits am Montag oder Dienstag zu fahren.

Wer mit einem Ticket für den Nahverkehr auf einen schnelleren Zug umsteigen will, etwa einen ICE oder EC, muss in der Regel das Geld dafür auslegen, kann es sich aber rückerstatten lassen. Dies gilt jedoch nicht für das Deutschlandticket oder andere stark reduzierte Angebote.

Was ist, wenn ich die Fahrt am Streiktag gar nicht antreten will?

Es gelten die gesetzlichen Fahrgastrechte: Wer auf die Fahrt komplett verzichten will, kann sich, sofern der Zug ausfällt oder voraussichtlich eine Verspätung von mindestens 60 Minuten hat, den vollen Preis für das Ticket erstatten lassen.

Gibt es Entschädigung für Verspätungen?

Entschädigungen gibt es auch im Streikfall – allerdings immer erst ab einer gewissen Zeit und ausschließlich im Fernverkehr. Kommt der Zug über eine Stunde zu spät, bekommen Fahrgäste 25 Prozent von der Bahn erstattet. 50 Prozent Erstattung gibt es bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden. Bahnkunden müssen ihre Entschädigung über das sogenannte "Fahrgastrechte-Formular" [externer Link] beantragen. Das ist in den Servicezentren oder online erhältlich und muss exakt ausgefüllt werden. Auf Wunsch zahlt die Bahn bar, per Überweisung oder als Gutschein aus. Ansprüche können innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.

Wurde nur ein Teil der gebuchten Strecke gefahren, können sich Fahrgäste den nicht genutzten Teil erstatten lassen. Wer die Reise abbricht und zum Ausgangsbahnhof zurückfährt, bekommt den vollen Preis zurück.

Was ist, wenn ich wegen des Bahnstreiks einen Flug verpasse?

Die Bahn ist grundsätzlich nur dazu verpflichtet, Entschädigungen für Zugtickets zu zahlen. Für die Umbuchung oder gar die Erstattung eines verpassten Fluges müssen Reisende selbst aufkommen. Folgeschäden werden von der Bahn nicht erstattet.

Sollte die Bahnfahrt aber Teil einer Pauschalreise sein, sollte man Rücksprache mit dem Reiseveranstalter halten und kann gegebenenfalls entstandene Zusatzkosten beim Reiseveranstalter zurückfordern.