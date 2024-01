Nach Großbrand in "Pullman City": Wie geht es weiter?

Einen Tag nach der Brandkatastrophe in "Pullman City" gibt es noch keine Erkenntnisse zur Brandursache, allerdings schon erste Pläne für den Wiederaufbau der Westernstadt.

Spezialisten der Polizei vor Ort

Katharina Reiner, Sprecherin im Polizeipräsidium Niederbayern, sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass sowohl Ermittler der Kripo Passau als auch Spezialisten vom Landeskriminalamt seit Sonntag vor Ort seien. Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gebe es derzeit nicht, auch nicht auf einen technischen Defekt.

"Es wäre auch einen Tag nach dem Großfeuer noch zu früh, Schlüsse zu ziehen. Selbst die Schadenshöhe wissen wir noch nicht", so Reiner. Sie liege sicher in Millionenhöhe. "Pullman City"-Geschäftsführer Claus Six spricht sogar von einem Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Betreiber wollen schnellen Neustart

Die Verantwortlichen zeigen sich zuversichtlich, mit dem Wiederaufbau zügig beginnen und den Betrieb in der Westernstadt bald wieder aufnehmen zu können. Zumindest in den Bereichen, die nicht betroffen seien. Einen genauen Zeitpunkt nannte Pressesprecher Marco Lebschi aber nicht: "Es wird so schnell wie möglich sein. Geplante Veranstaltungen wollen wir – wenn auch abgespeckt – durchziehen. Genaueres wissen wir vielleicht im Laufe der Woche."

Erste Gespräche mit Versicherungen fänden bereits heute statt, so der Pressesprecher weiter. In Sachen Brandschutz habe die Westernstadt das Bestmögliche getan und alle Bestimmungen erfüllt. Lebschi: "Dass bei dieser Größe und bei dem vielen Holz ein Feuer schnell übergreift, kann wohl das beste Brandschutz-Management nicht verhindern."

Lokale Politik sagt Hilfe zu

Walter Bauer (ÜW), der Bürgermeister von Eging am See, zeigte sich im BR-Gespräch erschüttert: "Gestern war ein rabenschwarzer Tag. 'Pullman City' ist nicht nur für meine Gemeinde und den Landkreis Passau wichtig, sondern für den gesamten ostbayerischen Raum." Bei einem Treffen mit CSU- und Freie-Wähler-Politikern wurde den Machern der Westernstadt schnelle, unbürokratische Hilfe zugesagt.

Gebäude zerstört, zwei Verletzte

Bei dem Brand, der am Sonntagfrüh gegen 6 Uhr ausgebrochen war, wurden einige Gebäude der sogenannten "Mainstreet" zerstört - darunter auch die Music Hall, in der am Samstagabend noch ein Rockkonzert stattgefunden hatte. 180 Hotelgäste mussten evakuiert werden. Ein Mitarbeitender und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.

"Pullman City" wurde 1997 gegründet. Nach Betreiberangaben hat die Einrichtung 400.000 Besucher im Jahr.