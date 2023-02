Behinderungen durch viel Schnee und Glätte in Ostbayern

Im östlichen Niederbayern und in Teilen der Oberpfalz hat in der Nacht auf Donnerstag starker Schneefall eingesetzt. Die Polizei meldet bereits einige Unfälle und warnt vor Glätte. Bis Freitag soll das Winterwetter im Osten Bayerns anhalten.

Mehrere Unfälle und Schneekettenpflicht

Wie die Einsatzzentrale der Polizei in Niederbayern mitteilt, kam es am Morgen vor allem im Bayerischen Wald zu Unfällen. Aber auch im restlichen Niederbayern gab und gibt es derzeit noch Probleme auf den Straßen. Gut ein Dutzend Unfälle mit Blechschäden meldet die Einsatzzentrale um 7 Uhr. Glücklicherweise wurde bislang niemand schwer verletzt.

Auf mehreren Strecken herrscht Schneekettenpflicht: auf der B11 zwischen Deggendorf und Grafling, zwischen Deggendorf und der Rusel, außerdem auf der B533 zwischen Rohrstetten und Freundorf. Zwischen Eging am See und Fürstenstein im Kreis Passau ist der sogenannte Burgstadl nicht befahrbar und komplett gesperrt.

In der Oberpfalz waren am Morgen besonders die Landkreise Neumarkt, Cham, Schwandorf und Amberg-Sulzbach betroffen. Aktuell ereigneten sich zahlreiche Unfälle, die Polizei kann sie gar nicht mehr zählen: Es seien rund drei Mal so viele Unfälle wie sonst, so ein Sprecher. Die gute Nachricht dabei: Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, es blieb bei Blechschäden.

In der Früh konnten einige Lkw aufgrund von Glätte und Schnee nicht mehr weiterfahren. Auch auf der A6 kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Fahrzeuge. Die Räumfahrzeuge seien mit allen verfügbaren Kräften unterwegs, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Einige Bäume hielten der Last des Schnees nicht stand und stürzten um. Sie müssen jetzt von den Fahrbahnen weggebracht werden.