Warnung vor starkem Schneefall und Sturm in Teilen Bayerns

Die Wetterlage ist ungewöhnlich stabil. Ein Tiefdruckgebiet hat sich festgesetzt und so bleibt der Himmel vorerst wolkenverhangen. Das trübe, windige und nasskalte Wetter wird vermutlich bis in die nächste Woche hinein anhalten.

Wintersportfans können sich indes über die erheblichen Neuschnee-Mengen in den Bergen freuen. Die wachsende Schneedecke zusammen mit teils stürmischen Winden dürfte allerdings die Lawinengefahr erheblich ansteigen lassen, erklärte BR-Wetterexperte Michael Sachweh.

Behörden in Tirol warnen vor großer Lawinengefahr

Angesichts starker Schneefälle warnen die Behörden in Tirol bereits vor großer Lawinengefahr. In den kommenden Tagen werde verbreitet Stufe 4 der fünfteiligen Gefahrenskala herrschen, teilte das Land am Mittwoch mit. "Wir erwarten in den nächsten Tagen in drei Staffeln massive Neuschneemengen bis zu eineinhalb Meter", so eine Expertin von Geosphere Austria.

Die neuschneereichsten Zonen sind laut den aktuellen Wettermodellen die Kitzbüheler Alpen, die Hohen Tauern sowie die Zillertaler und Tuxer Alpen. Nach einer Schnee-Pause am Freitag seien am Wochenende und am Montag weitere kräftige Schneefälle zu erwarten. Alle Wintersportler sollten nur mit größter Vorsicht im freien Skigelände unterwegs sein oder gleich auf den gesicherten Pisten bleiben, hieß es.