Sonniges Wochenende: Run auf Skigebiete im Bayerischen Wald

Es ist am Wochenende eng geworden in den Skigebieten in Niederbayern und der Oberpfalz. Am Hohenbogen zum Beispiel, der am Freitag die Lifte nach der langen Warmwetterphase wieder öffnen konnte, waren Tausende unterwegs. Der Parkplatz war so voll, dass auch in einigen Waldwegen Autos abgestellt wurden, heißt es von der Hohenbogenbahn.

Besucher aus Berlin und Brandenburg

Viel los war auch am Geißkopf, in Mitterfirmiansreut und in Sankt Englmar, obwohl dort überall noch nicht einmal alle Lifte geöffnet haben. Aber zum einen laufen jetzt viele Skikurse, weil mit dem Beginn der Schulferien in Berlin und Brandenburg zahlreiche Urlauberfamilien in der Region sind. Zum anderen lockt die endlich weiße Landschaft zusätzlich Winterwanderer und Skitourengeher an, die zum Beispiel in Sankt Englmar auch manche noch geschlossenen Pisten nutzten.

Sonnenschein am Arber

Einen regelrechten Besucheransturm gab es gestern am Großen Arber, denn er hatte im Unterschied zu den Tallagen Sonne. Neben Einheimischen und Urlaubern waren dort auch Skifahrer aus dem nahen Tschechien und Tagesausflügler aus ganz Ostbayern unterwegs.

Am Montag dagegen gilt für die Lagen ab 1.000 Meter, also auch für den Arber, eine Sturmwarnung. Es kann also zu vereinzelten Sperrungen kommen. Bis Wochenmitte ist für den Bayerischen Wald wieder Neuschnee vorhergesagt. Viele Skigebiete wollen deshalb weitere Lifte und Pisten öffnen, zum Beispiel in Mitterfirmansreut oder am Geißkopf. In Sankt Englmar ist ab Mittwoch der Saisonstart am Skilft Pröller-Klinglbach geplant.

Langläufer haben noch Probleme

Dringend erwartet wird Neuschnee in den Langlaufgebieten, wo praktisch fast noch nirgends im Bayerischen Wald gespurt ist. Nur in Mauth-Finsterau sind bisher wenige Kilometer präpariert, außerdem kurze Abschnitte an der Silberhütte in der Oberpfalz. In vielen bekannten Langlaufgebieten liegt zwar Neuschnee, der auf den Webcams teils auch schon recht üppig wirkt. Um mit den schweren Spurgeräten drüber fahren zu können, ist die Naturschneedecke aber noch zu dünn, selbst in den beiden hoch gelegenen Langlaufgebieten Scheiben und Bretterschachten. Das könnte sich aber in den nächsten Tagen ändern, wenn die Wetterprognosen zutreffen.