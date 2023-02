Unwetterwarnung vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen

Vor teilweise starkem Schneefall innerhalb kürzester Zeit warnt der Deutsche Wetterdienst: Am Vormittag können im Bayerwald und im Oberpfälzer Wald in kurzer Zeit fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Von Mittwochabend bis Freitag gibt es zeitweise starken Schneefall. Dabei kommen verbreitet um 50, in Staulagen im Hochgebirge lokal wahrscheinlich bis 100 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Ergiebiger Schneefall teils bis zum Wochenende

In Oberbayern sind das Berchtesgadener Land sowie die Landkreise Rosenheim und Traunstein betroffen. Obwohl die Schneefallgrenze vom Inn her langsam ansteigt, entstehen mit Nordwestwind umfangreiche Verwehungen. Es besteht die Gefahr, dass der teils ergiebige Schneefall bis zum Wochenende anhält.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor unpassierbaren Straßen und Schienenwegen. Bäume können unter der Schneelast zusammenbrechen. "Fahren Sie nur mit Winterausrüstung oder vermeiden Sie Autofahrten!", so der DWD. Welche Gebiete des Freistaats aktuell betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.