Schwere Unwetter in Teilen Bayerns

Das örtlich heitere Wetter am Montag hatte nur eine geringe Verweildauer. Seit dem Nachmittag nahm der Wind in Bayern wieder zu, vor allem im Norden des Freistaats zogen Gewitter auf.

Unwetterwarnung für Teile Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Nachmittag und am Abend Unwetterwarnungen für Teile Frankens und der Oberpfalz heraus, dort gingen teils heftige Gewitter mit Hagel herunter. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. In den Kammlagen des Bayerwaldes und in exponierten Hochlagen der Alpen war es stürmisch.