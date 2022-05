Wie man sich vor einem Tornado schützen kann

Der Schock sitzt tief: Am 20. Mai wüteten in Nordrhein-Westfalen einige Tornados und richteten massive Schäden in einigen Städten an - darunter Paderborn. Die Stadt bietet ein Bild der Verwüstung. Insgesamt wurden 43 Menschen verletzt, 13 davon schwer.

Tornados gehören in Deutschland - anders als in den USA – noch nicht zum gewohnten Szenario, obwohl sie auch hierzulande immer wieder vorkommen. In Deutschland jährlich 20 bis 60 Tornados nachgewiesen werden, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Nur werden viele gar nicht bemerkt, sagt BR-Wetterexperte Gerhard Amberger.

Tornados mit großer Zerstörungskraft sind in Deutschland – noch – selten. Aber es gibt sie, darum müssen entsprechende Warnmechanismen in Deutschland etabliert werden – wie zum Beispiel Warnungen durch Sirenen. Tornados entstehen vor allem in der sommerlichen Gewittersaison. Sie treten oft nur kurz und kleinräumig auf, sodass die Tornadoerkennung echte Detektivarbeit ist, wie der Deutsche Wetterdienst meint.

Heftige Unwetter in Bayern erwartet

Ab Montag erwartet auch Bayern wieder eine brisante Wetterlage: Es drohen schwere Gewitter, die lokal von Hagel, orkanartigen Böen und Starkregen begleitet sein können. Die Gewitter können sich lokal zu Unwettern auswachsen, so BR-Wetterexperte Christian Lorenz. Es ist sogar möglich, dass sich Tornados bilden.

Wie erkennt man einen Tornado?

Ein Tornado lässt sich leicht erkennen: Er bewegt sich als rotierende Luftmasse, die an einen Trichter erinnert, über das Land - früher wurde er auch Windhose genannt.