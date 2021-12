Schnee und Glätte in Bayern - Räumdienste im Dauereinsatz

In der Nacht auf Donnerstag hatten die Winterdienste vielerorts in Bayern gut zu tun. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Mittwoch eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls und Schneeverwehungen für das Allgäu herausgegeben, in der er dazu aufrief, Autofahren zu vermeiden und im Haus zu bleiben. Auf den Straßen in Schwaben kam es zu Glätte-Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Dort fiel in der Nacht weiter Schnee. In Franken kam es wegen Glätte zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Auch in Ostbayern schneite es anhaltend.

Schnee und Glätte: 143 Unfälle in Mittelfranken

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben in Mittelfranken zu vielen Verkehrsunfällen geführt - die meisten mit glimpflichem Ausgang. Nach Angaben der Polizei haben sich seit gestern Nachmittag in ganz Mittelfranken 143 Unfälle wegen Glätte und Schneematsch ereignet, viele davon im Feierabendverkehr. In der Regel blieb es bei einem Blechschaden. In 16 Fällen wurden Verkehrsteilnehmer leicht verletzt.

Lkw kommt bei Naila von der schneeglatten A9 ab

Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Mittwochabend ein mit Paketen beladener Sattelzug auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Naila/Selbitz und dem Dreieck Bayerisches Vogtland im Landkreis Hof bei einem Überholvorgang ins Schleudern geraten und in der Böschung gelandet. Wie die Polizei mitteilte, entstand an dem Lkw ein Schaden in Höhe von 120.000 Euro. Der 42 Jahre alte Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Während der Bergung wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Trotz Schnee ruhige Nacht auf den Straßen in Schwaben

Im Allgäu hat es auch in der vergangenen Nacht weiter geschneit. Die Räumdienste sind im Dauereinsatz. Sie kommen allerdings kaum hinterher, den Neuschnee von den Straßen zu räumen. Laut Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gab es im Allgäu in der Nacht kaum Unfälle. Nur wenige Autos waren noch unterwegs. Es blieb meist bei Blechschäden.

Viel zu tun haben auch die Feuerwehren. Weil der Schnee schwer auf den Bäumen lastet, sind etliche Äste und ganze Bäume schon abgeknickt und blockieren die Straßen. In Nordschwaben spricht die Polizei von einer "überraschend ruhigen Nacht".

Schneefall in Ostbayern – Polizei meldet erste Unfälle

Der Schnee sorgt derzeit vielerorts in Niederbayern für Probleme im morgendlichen Berufsverkehr. Immer häufiger kommt es zu Unfällen, die auf Straßenglätte zurückzuführen sind. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Straubing auf BR-Anfrage mitteilt, wurden seit gestern Abend und bis 7.30 Uhr rund 20 Unfälle wegen Schnee und Eis gemeldet. Bei den meisten Unfällen handelt es sich um Blechschäden, vier Menschen wurden leicht verletzt.

In Sankt Oswald-Riedlhütte im Landkreis Freyung-Grafenau hängt ein Lkw an einer Steigung. Der 40-Tonner droht laut einer Streife eine Böschung hinabzurutschen.

Schneefall in Oberbayern: Nur leicht erhöhtes Unfallaufkommen

In Oberbayern gab es keine größeren witterungsbedingten Unfälle seit Mittwochabend. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord teilte auf BR-Anfrage mit, dass es nur ein leicht erhöhtes Unfallaufkommen gegeben habe. Darunter seien aber keine besonders schweren Unfälle gewesen. Am Montag dieser Woche habe es deutlich mehr witterungsbedingte Unfälle gegeben.

Aus dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd hieß es, alles sei derzeit soweit ruhig, es habe nur kleinere Unfälle gegeben. Die Polizei in Landsberg teilte auf BR-Anfrage mit, es habe innerhalb eines kurzen Zeitraums viel geschneit, so dass die Winterdienste bisweilen nur schwer hinterhergekommen seien. Immer wieder seien Autos in den Straßengraben gerutscht.