Umfrage: Fast 70 Prozent der Bayern für Corona-Impfpflicht

Bundestag wird zu allgemeiner Impfpflicht entscheiden

Bund und Länder haben in ihren Beratungen am 2. Dezember beschlossen, dass der Bundestag "zeitnah" über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden soll. Der Ethikrat, soll bis Jahresende eine Empfehlung erarbeiten. Greifen könnte eine allgemeine Corona-Impfpflicht etwa ab Februar 2022. Bis dahin soll sichergestellt werden, dass alle, die geimpft werden sollen, auch geimpft werden können. Die Abstimmung im Bundestag soll ohne Fraktionszwang in einer Gewissensentscheidung der Bundestagsabgeordneten erfolgen.

Viele Impfbereite – kleinere Gruppe an Impf-Skeptikern

In der BR24-Umfrage zeichnete sich für Bayern eine hohe Bereitschaft zu wiederholten Covid-Impfungen ab. "Werde mich regelmäßig dagegen impfen lassen" gaben 67,6 Prozent an. 11,2 Prozent zeigten sich unsicher, ob sie das weiterhin tun werden.

Auch Misstrauen gegenüber den Impfstoffen und der Informationen über Corona wurden in der Umfrage sichtbar: 15,5 Prozent stimmten der Aussage "Bin skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen" zu und 10,1 Prozent wollen auf einen Totimpfstoff warten. 6,4 Prozent lehnen alle Impfstoffe ab. 11,9 Prozent sind der Ansicht: "Virus ist nicht so gefährlich wie gesagt wird". Bei den Fragen zu Corona-Aussagen waren Mehrfachantworten möglich.