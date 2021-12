Schneeglätte: Sattelzug kommt bei Selbitz von der A9 ab

Winterliche Straßenverhältnisse haben erneut zu Rutschpartien geführt. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Auf der A9 ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Naila/Selbitz im Landkreis Hof und dem Dreieck Bayerisches Vogtland der schwerste Unfall.

Sattelzug landet wegen Schneeglätte auf der A9 in Böschung

Wie die Polizei mitteilte, war ein Sattelzug am Mittwochabend auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen und in der Böschung gelandet. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro. Der 42 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergung wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.