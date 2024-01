Dauerregen in Teilen Bayerns: Behörden warnen vor Hochwasser

Anhaltende Regenfälle vor allem im Norden Bayerns haben das Hochwasserrisiko erneut ansteigen lassen. Betroffen sind nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes vom Dienstag große Teile Oberfrankens.

Überflutungen in Oberfranken möglich

In den kommenden 24 Stunden erwartet der Hochwassernachrichtendienst in den Landkreisen Kronach, Coburg, Bamberg und Forchheim an mehreren Pegeln die Hochwassermeldestufe 3. Dabei können einzelne bebaute Grundstücke, Keller und Straßen überflutet werden.

Für Stadt und Landkreis Bamberg rechnet das zuständige Wasserwirtschaftsamt in Kronach, dass an mehreren Pegeln die Meldestufe 3 noch heute überschritten wird - so etwa am Main bei Kemmern.

Bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter

Steigende Wasserstände an Flüssen gibt es auch in der Oberpfalz. Die Hochwasserwarnung gilt aktuell für die Landkreise Cham, Schwandorf, Neumarkt und Neustadt an der Waldnaab mit der Stadt Weiden. An den Pegeln Lohberg und Kötzting im Kreis Cham könnte sogar Meldestufe zwei erreicht werden. Auch für einige Pegel der Naab im Kreis Schwandorf wird für Mittwoch Meldestufe zwei prognostiziert.

Grund ist der Dauerregen mit an manchen Orten 50 bis 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden. An der Rhön, im Frankenwald und Fichtelgebirge sowie im Bayerischen Wald sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gebietsweise auch zwischen 60 und 80 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.