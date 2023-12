Extremwetter 2023: Schnee, Hagel und der wärmste Herbst

2023 insgesamt relativ wenig Extremwetter-Ereignisse

Immerhin blieben trotz der Hitze, die immer wieder von kühleren Wetterphasen durchbrochen wurde, extreme Wetterphänomene wie starke Tornados oder Sturzfluten aus. In Oberbayern mussten jedoch im August die Einwohner zahlreicher Ortschaften wie Benediktbeuren ein regelrechtes Bombardement tennisballgroßer Hagelkörner über sich ergehen lassen. Rund 90 Prozent der Dachflächen des Ortes wurden zerstört. Allein die Schäden an der Basilika des über die Region hinaus bekannten Klosters gehen in die Millionen.

"Goldener Oktober"- und dazu ein hochkarätiger September und November

Verantwortlich für den Temperaturrekord war laut Meteorologen der in der bayerischen Wettergeschichte einzigartige Herbst. Den Auftakt bildete der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen: blauer Himmel, fast kein Regen und überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Mit einer Abweichung von plus 4,3 Grad im Mittel war es in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern besonders heiß. Bayern war mit plus 3,7 Grad sogar ein vergleichsweise kühles Bundesland. Allerdings tauchte der Freistaat im Herbst auch in verschiedenen Statistiken auf dem ersten Platz auf: So hatte Chieming im Oktober mit 170 Sonnenstunden den bundesweit ersten Platz an der Sonne. Allerdings führte auch mit bescheidenen 28 Litern Niederschlag pro Quadratmeter Kröning-Leisteneck in Niederbayern die Statistik an.

Dezember: München versinkt im Schnee

Auf Sonne und Wärme im Herbst folgte im Dezember die Abkühlung in Form einer mächtigen Schneewalze, vor allem im Raum München. Am ersten Adventssonntag fielen hier in kurzer Zeit bis zu 50 Zentimeter Neuschnee, der zeitweise in der gesamten Region für Chaos sorgte. An insgesamt 18 Stationen wurde die höchste Schneedecke im Dezember seit 1961 gemessen.

Laut Deutschem Wetterdienst muss Bayern im Schnitt alle zwanzig bis dreißig Jahre mit vergleichbar starken Schneefällen rechnen. Zuletzt wurde beispielsweise im Jahr 2006 in München-Friedenheim eine Schneedecke von rund 60 Zentimetern Höhe gemessen, die Schneefälle innerhalb von rund 30 Stunden angehäuft hatten. Dass die weiße Pracht aber im Dezember niedergeht, ist sogar ein noch größerer Ausreißer – Januar und Februar sind in Bayern für gewöhnlich die schneereicheren Wintermonate. Die folgende Grafik zeigt das anhand einiger ausgewählter Stationen: