Länderübergreifender Klinikverbund Regiomed meldet Insolvenz

Der Klinikverbund Regiomed hat nach Informationen von BR24 Insolvenzantrag beim Amtsgericht Nürnberg gestellt. Das hat der BR aus Klinikkreisen erfahren. Am heutigen Dienstag soll es eine virtuelle Pressekonferenz geben. Auf den Klinikbetrieb soll das jedoch keine Auswirkungen haben.

Nach Coburgs "Nein": Insolvenz war absehbar

Zu Regiomed gehören sieben Krankenhäuser in Oberfranken und Thüringen, darunter Kliniken in Coburg, Neustadt bei Coburg und Lichtenfels. Zudem gibt es weitere Häuser in Sonneberg und Hildburghausen (Thüringen). Die Insolvenz war absehbar, nachdem Stadt und Landkreis Coburg eine Rückführung der Krankenhäuser in kommunale Trägerschaft kurz vor Weihnachten abgelehnt hatten.

Um eine Insolvenz abzuwenden, sollten die Kliniken ab Januar 2024 wieder den Kommunen zugeordnet werden. Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung sei eine wirtschaftliche Genesung: Für die rund 5.000 Mitarbeiter und die Versorgung in den Häusern soll es ohne Einschränkungen weitergehen.

2008: Erster länderübergreifender Klinikverbund Deutschlands

2008 war der Verbund als erster länderübergreifender Klinikverbund Deutschlands gegründet worden. Das Ziel: Die Übernahme der Kliniken durch private Betreiber sollte vermieden werden. Die Kommunen schlossen sich zusammen und gründeten den Klinikverbund Regiomed. Allerdings mussten sie in den vergangenen Jahren bereits viele Millionen Euro an den Klinikverbund zahlen – sonst wäre eine Insolvenz schon deutlich eher im Raum gestanden.

In Deutschland haben nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft im vergangenen Jahr (2023) insgesamt 28 Kliniken an 33 Standorten Insolvenz angemeldet. Die Krankenhausgesellschaft geht davon aus, dass die Zahl in diesem Jahr weiter steigen dürfte. Die Insolvenzanmeldung beim Amtsgericht Nürnberg ergibt sich aus der Zuständigkeit für Gruppeninsolvenzen.