Warnstreiks heute mit Schwerpunkt im Norden und Osten Bayerns

Auch am Mittwoch wird im öffentlichen Dienst gestreikt. Verdi hat in den Gewerkschaftsbezirken Mittelfranken, Niederbayern, Würzburg/Aschaffenburg, Oberfranken-West und -Ost zu Aktionen aufgerufen.

In der Regel sind Beschäftigte in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes zum Warnstreik aufgerufen - von der Kita über Kliniken, Verwaltung und Arbeitsagenturen bis zur Müllabfuhr. Im Nahverkehr gibt es allerdings nur vereinzelte Aktionen, beispielsweise in Bayreuth. Auch dort gibt es zwar Tarifverhandlungen, sie sind in Bayern aber von denen im öffentlichen Dienst getrennt. Darüber hinaus sind auch vereinzelte Aktionen in anderen bayerischen Regionen angekündigt, zum Beispiel in Augsburg.

Mittelfranken: Größte Kundgebung Bayerns in Nürnberg

In Nürnberg findet derzeit eine Kundgebung aller Streikbetriebe im öffentlichen Dienst statt. Laut Rita Wittmann von Verdi Mittelfranken wird die Nürnberger Streik-Kundgebung die größte in Bayern sein. 8.000 Teilnehmer werden erwartet. Allein aus Mittelfranken beteiligen sich 300 Betriebe. Streikende sammeln sich an sechs unterschiedlichen Startpunkten in Nürnberg und laufen sternförmig durch die Stadt zur Kundgebung auf dem Kornmarkt. Mit Verkehrseinschränkungen ist aufgrund der Demonstrationszüge durch die Stadt zu rechnen.

In Nürnberg streikt nun auch die städtische Müllabfuhr, und das gleich drei Tage bis Freitag. Die Fachgewerkschaft für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Komba, hat ihre Mitglieder aufgerufen sich an den Arbeitsniederlegungen zu beteiligen. Der Betrieb der Müllverbrennung in Nürnberg läuft jedoch weiter.

Unterfranken: In Würzburg am Mittwoch keine Straßenbahnen

Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH WVV weist darauf hin, dass am Mittwoch keine Straßenbahnen fahren, die Busse nur eingeschränkt. Auch ihr Kundenzentrum bleibe am Mittwoch ebenfalls aufgrund des Verdi-Warnstreiks geschlossen. Müllabfuhr und Straßenreinigung in Würzburg sind eingeschränkt. Bei der Containerabfuhr existiert ein Notdienst, der die Entsorgung im Klinikbereich und in Pflegeheimen sicherstellt.

Oberfranken: Stadtwerke-Mitarbeiter streiken

Auch in Teilen Oberfrankens gibt es erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In Bamberg sind drei Demozüge durch die Stadt zum Maxplatz geplant. Die Stadtwerke Bamberg, Bayreuth, Bad Rodach und Kulmbach werden ebenfalls am Warnstreik teilnehmen. Durch die Streiks wird es im Busverkehr zu Einschränkungen und Ausfällen kommen. Ebenfalls beteiligen sich: Sozialstiftung Bamberg, Bamberg Service, Theater Bamberg und Coburg, Lebenshilfe Bamberg, MHKW Bamberg, Landratsamt Coburg und Forchheim, Klinikums Forchheim, Lebenshilfe Werkstätten Forchheim, SÜC Coburg und die Lebenshilfe Kronach.

Niederbayern: In Passau streiken Klinik-Mitarbeitende

Mittwoch ist auch großer Streiktag in Passau: Die Gewerkschaft Verdi hat in mehreren Einrichtungen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Besonders betroffen ist das Klinikum Passau. Die zentrale Kundgebung findet am Vormittag vor dem Passauer Rathaus statt.

Unter anderem sind Streikende des Passauer Klinikums, der Stadtverwaltung und der Stadtwerke, der Sparkasse, der Städte Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) und Hauzenberg (Landkreis. Passau), des Marktes Hengersberg (Landkreis Deggendorf) und des DRV-Rehafachzentrums Bad Füssing-Passau dabei.

Im Klinikum Passau wird es auch am Donnerstag noch zu Arbeitsniederlegungen kommen. Gemäß einer von Verdi und dem Klinikum ausgehandelten Vereinbarung ist die Notversorgung während des Krankenhausstreiks gesichert.

Schwaben: In Augsburg keine Müllabfuhr und Stadtreinigung

Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg wird auch am Mittwoch wieder bestreikt. Laut Mitteilung der Stadt liegt der Betrieb der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, allen Wertstoffhöfen sowie der Deponie Augsburg Nord still. Außer der Wertstofftonne werden heute keine Tonnen geleert. Auch findet keine Reinigung von Straßen, Radwegen und öffentlichen Plätzen statt.

Flughafen München am Donnerstag betroffen

In Oberbayern wird am Mittwoch nicht gestreikt. Das sagte Hans Sterr, Pressesprecher von Verdi Bayern dem Bayerischen Rundfunk. Der "Hauptkampftag" für Oberbayern war am Dienstag gewesen, so Sterr. Der nächste Streik in Oberbayern, so der Geschäftsführer von Verdi München Heinrich Birner, sei am Donnerstag beim Sicherheitspersonal am Flughafen München geplant. Die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM) seien dann zu einem sechsstündigen Streik von acht bis 14 Uhr aufgerufen.

Bis auf eine Mittagspausenaktion vor dem Krankenhaus in Kemnath im Landkreis Tirschenreuth sind auch in der Oberpfalz für den Mittwoch keine Arbeitsniederlegungen geplant

Die Gewerkschafts-Forderungen

Im Bayern laufen aktuell mehrere Tarifkonflikte parallel. Im öffentlichen Nahverkehr gibt es zwar gleichlautende Forderungen wie im öffentlichen Dienst, die Verhandlungen sind aber separat. Im öffentlichen Dienst will Verdi für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2.500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde ist Ende März vorgesehen.

Mit Material von dpa