Warnstreik am Flughafen München: "Das ist nicht mehr akzeptabel"

Der Flughafen München hat den zweiten Warnstreik innerhalb von drei Wochen hinter sich. Diesmal hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München zu einem fünfstündigen Warnstreik aufgerufen. Passagiere mussten am Freitagmorgen bis zu drei Stunden warten, bis sie an der Sicherheitskontrolle waren. Denn nur drei von rund 40 Kontrollstellen in den beiden Terminals waren geöffnet.

Auf dem Weg zur EM in Tallin ausgebremst

Die Warteschlange der Reisenden führte zeitweise über zwei Etagen und bis weit ins Freie. Die meisten Fluggesellschaften hatten ihre Kunden frühzeitig informiert. Dennoch reagierten manche Passagiere genervt: "Also ich muss wirklich sagen: Mittlerweile ist der Bogen schon weit überspannt, was sich Deutschland erlaubt mit diesen Streiks", schimpfte Willi Grill, Generalsekretär des Weltschießverbandes ISSF. "Das ist eigentlich nicht mehr akzeptabel – jede Woche was anderes." Grill wollte zur EM in Tallin und wurde vom Streik am Flughafen ausgebremst.

"Im Prinzip ist es ja schon richtig, dass die Arbeiter und Angestellten für ihre Rechte eintreten. Aber wenn es einen selber trifft, ist es halt nicht so gut", sagte ein anderer Passagier, der auf den Urlaubsflieger nach Abu Dhabi wartete.