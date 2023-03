Bereitschaftspolizei Königsbrunn entlässt mehrere Polizeischüler

Die Bereitschaftspolizei in Königsbrunn hat mehrere Polizeischüler wegen fremden- und frauenfeindlicher Äußerungen aus dem Dienst entlassen. Wie das Landeskriminalamt (LKA) dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, laufen gegen drei Polizisten in Ausbildung strafrechtliche Ermittlungen wegen Beleidigung. Einer der suspendierten Beamten muss sich laut LKA wegen Volksverhetzung verantworten. Zunächst hatte die Süddeutsche Zeitung über die Fälle berichtet.

Verhalten der Polizeischüler wird untersucht

Demnach ermittelt die Personalabteilung der Bereitschaftspolizei bereits seit Mitte November gegen die Polizeischüler. Laut LKA lässt das Verhalten der jungen Männer auf ein "mangelndes sozialadäquates und respektvolles Verhalten" schließen. Insbesondere sollen sich zwei Beamte den Informationen zufolge mehrmals im Beisein von Kolleginnen verbale Entgleisungen erlaubt haben.

Angehende Polizeikräfte: Prüfung der charakterlichen Eignung

Zwei der Beamten seien bereits suspendiert. Ein weiteres Entlassungsverfahren sei eingeleitet. Der betreffende Polizist sei aber noch in Königbrunn im Einsatz. Der Vierte habe selbst seinen Dienst quittiert.

Angehende Polizeikräfte werden laut LKA vor und während der Ausbildung routinemäßig auf ihre charakterliche Eignung hin geprüft. Ein Sprecher der Polizei betonte, der "ganz überwiegende Teil" der angehenden Beamten habe "eindeutige Vorstellungen hinsichtlich der Werte und Normen" unserer Gesellschaft. Königsbrunn ist einer von sieben Standorten, an denen die bayerische Polizei ausbildet. Insgesamt seien rund 3.500 Männer und Frauen in Bayern in Ausbildung.