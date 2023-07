Wahlkampf-Auftakt der Grünen: Mit Klimaschutz in die Zukunft

Der Biergarten vor der Münchner Muffathalle bietet Öko-Bier vom Fass und Bio-Speisen, das Ganze in einer quasi historischen Umgebung neben der Isar. Historische Umgebung, Blick in die Zukunft: Es sei der Anspruch der Grünen, die Zukunft zu gestalten, sagt der Grüne-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann. Es gehe nicht darum nur anzukündigen, sondern auch zu machen. Daher das Motto: "Hol dir die Zukunft zurück."

Grüne setzen auf saubere und billige Energie

Die Grünen wollen Bayern zu einem Vorzeigeland in Sachen erneuerbare Energien machen. Deswegen sollen 2.000 neue Windanlagen in Bayern bis zum Jahr 2030 errichtet werden. Einen großen Nachholbedarf sieht Hartmann auch bei der Solarenergie: "Wir arbeiten daran, Wind und Sonne zum bayerischen Rohstoff, zur bayerischen Energie zu machen, von der unsere Wirtschaft, die Menschen in Bayern, profitieren." Zwei Prozent der Fläche sollen in Bayern als Vorranggebiete für die Windkraft ausgewiesen werden. Aber nicht - wie von Markus Söder angekündigt - bis 2032, sondern bis 2024, verspricht Hartmann.

Schulze: Klimaschutz ist Schlüssel für Zukunft

Der Klimaschutz ist aus Sicht von Hartmanns Mit-Spitzenkandidatin, Katharina Schulze, der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit Bayerns: "Wir wollen nicht, dass den Bauern die Ernte weggeschwemmt wird, dass die Brandgefahr weiter steigt." Schulze warnt vor anhaltender Dürre, die am Ende dazu führen könne, dass Wasser irgendwann rationalisiert werden müsse. Deshalb fordert sie ein verbindliches Klimaschutzgesetz in Bayern.

Grüne wollen gleiche Bildungschancen für alle Kinder

Ein weiteres Ziel der Grünen: Chancen der Kinder sollen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. "Es geht um faire Chancen für die Kleinsten in unserem Land", so Hartmann. Er plädiert für frühkindliche Bildung und kostenloses Bio-Mittagessen für alle an Kitas und Grundschulen.

Hartmann räumt ein, dass die Ausgangslage für die Grünen nicht einfach ist: "Der Wahlkampf ist sicher etwas herausfordernder als ein anderer Wahlkampf, das ist unstrittig. Aber ich finde, auf der anderen Seite sieht man ganz deutlich - auch bei den Debatten, die uns Gegenwind bescheren -, dass wir über ernsthaften Klimaschutz in diesem Land diskutieren."

Unterstützung von der Bundespartei

Hartmann bleibt zuversichtlich: Die Umfragewerte hätten sich bei 15 bis 16 Prozent stabilisiert. Noch vor fünf Jahren wären die Grünen glücklich gewesen mit solchen Umfragewerten, so Hartmann. Mit guten Konzepten sei da noch etwas herauszuholen, hofft er. Unterstützung erhalten die bayerischen Grünen auch von der Bundespartei: Die Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour werden regelmäßig zu Wahlkampfveranstaltungen erwartet. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock haben ihr Kommen für den Schlussspurt angekündigt.