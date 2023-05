Grünen-Chefin Lang: Söder ist ein Risiko für Bayerns Wirtschaft

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bayerische Landtagswahl im Oktober sollte laut der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang zur Zukunftsentscheidung über die Energie- und Klimapolitik werden. Im Landtagswahlkampf müsse darüber gesprochen werden, wie Bayerns Energiezukunft aussehen werde, sagte Lang in einer umjubelten Rede auf dem Grünen-Landesparteitag in Erlangen. Aus Berlin heraus sei man manchmal überrascht darüber, dass die Grünen über diese Themen oft allein redeten. Die politischen Mitbewerber, allen voran Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler), sprächen über alles, nur "nicht über das, was relevant ist".

International gebe es längst einen Wettstreit um grüne Technologien und zukunftsfähige Jobs, China investiere Milliarden. "Und wir wollen, dass die Europäische Union bei diesem Wettrennen nicht am Rand steht", betonte Lang. Die bayerische Staatsregierung habe über Jahre hinweg den Ausbau der erneuerbaren Energien verschlafen, die Wasserkraft "verscherbelt" und die Strom-Netze nicht ausgebaut. Wer wie Söder lieber Kulturkampfdebatten führe und sich mehr Sorgen ums Gendern mache als um die Arbeitsplätze im Freistaat, "der ist ein Standortrisiko für die bayerische Wirtschaft".

Laut der Grünen-Chefin muss dafür gesorgt werden, "dass wir hier in Deutschland ein Energiesystem haben, das wir mit gutem Gewissen auch mal unseren Enkeln übergeben können". Das sei nicht einfach. "Wenn es einfach wäre, dann könnten wir Sie auch Markus Söder machen lassen."