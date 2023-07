Würzburg: Imbissmitarbeiter stoppt Mann mit Messer

Van Long Hoang steht neben einem Schild, das den Stadtplan von Würzburg zeigt. Hier, zeigt er, hier spielte sich am Freitag eine Szene ab, die dunkle Erinnerungen in Würzburg weckt. Denn Van Long Hoang arbeitet in einem Imbiss direkt am Barbarossaplatz, wo vor zwei Jahren mehrere Menschen bei einer Messerattacke starben.

Die Szene, die Van Long Hoang oben beschreibt, gibt es bei Twitter in einem Video zu sehen: Ein Mann wird von Polizisten umringt, hält die Beamten mit einem Messer auf Abstand. Er rennt um das Stadtplan-Schild – als Van Long Hoang mit einem beherzten Taekwando-Griff eingreift. Wenige Sekunden später liegt der Angreifer am Boden, die Polizei nimmt ihn fest.

Vorfall in Würzburg: Imbissmitarbeiter ringt Mann nieder

"Die Polizei hat gesagt, der Mann soll mal hier rein", erzählt er und zeigt auf die gepflasterte Stelle hinter dem Stadtplan - direkt vor dem Imbiss, in dem er arbeitet. Aus dem Imbiss heraus habe er die Situation beobachtet. Er sei beim Braten gewesen, und als der Mann dann vor dem Imbiss stand, habe er zugepackt.

Ein klarer Fall von Zivilcourage? Da ist sich die unterfränkische Polizei nicht so sicher. Auf Nachfrage von BR24 heißt es, das Eingreifen von Van Long Hoang sei eine Medaille mit zwei Seiten. Einerseits ist Zivilcourage immer gut. In diesem konkreten Fall hätte es aber auch nach hinten losgehen können.

Messerangriff in Würzburg: Vorfall weckt Erinnerungen an dunkle Stunden

Doch Van Long Hoang wollte unbedingt verhindern, sagt er, dass sich hier am Barbarossaplatz Ereignisse wie vor zwei Jahren wiederholen. Damals hatte ein physisch kranker Mann mit einem Messer viele Menschen angegriffen, drei der Angegriffenen starben an ihren Verletzungen. Ein Angriff ins Herz der Stadt, ein Angriff, der bis heute nachwirkt und die Würzburgerinnen und Würzburger bis heute bewegt.

Imbissmitarbeiter: Keine Angst gehabt

"Unser Held", sagt eine Passantin, die am Imbiss vorbeikommt zu Van Long Hoang. Er sieht sich selbst nicht als Held. "Ich wollte einfach nur helfen", sagt er BR24. Angst habe er keine gehabt, er könne Kampfsport und wisse auch, wie man mit Messern bei Angreifern umgeht.

Der Festgenommene ist nach Polizeiangaben "offenbar physisch belastet" und nun in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.