THW Eggenfelden hilft in Slowenien: "Alles ziemlich gefährlich"

"Die Zerstörung ist verheerend in den betroffenen Gebieten" – so beschreibt der Ortsbeauftragte Florian Wagner vom Technischen Hilfswerk (THW) Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn die Lage im vom Hochwasser verwüsteten Gebiet in Slowenien.

Die Eggenfeldener und Kameraden des THW Berchtesgadener Land wurden in das kleine Bergdorf Solčava an der Grenze zu Österreich gebeten. Das Dorf sei schwer von den Hochwassermassen getroffen worden, erzählt Wagner im BR24-Interview.

Schweres Gerät kommt zum Einsatz

Erst jetzt sei die Zufahrt von örtlichen Kräften so weit freigeräumt worden, dass das THW nun mit schwerem Gerät arbeiten könne. Wagner konnte sich vor Ort ein eindrückliches Bild von der Lage machen: Die Schäden ähnelten sehr den Bildern der Hochwasserkatastrophe von 2016 in Simbach am Inn und auch der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021, wo die Helfer des THW Eggenfelden ebenfalls im Einsatz waren.

Der THW Ortsverband Eggenfelden ist zusammen mit den Kollegen aus Berchtesgaden als Team "Heavy Rescue" in Slowenien. Mit Hilfe eines Schreitbaggers räumen sie die Straßen in den betroffenen Gebieten frei, sodass Rettungsdienste in die Ortschaften gelangen können.

Sehr beschwerliche und gefährliche Arbeiten

"Das Leben geht ja weiter, die Anwohner wollen ja wieder zu ihren Gehöften und Häusern. Da versuchen wir eine sichere Zufahrt zu ermöglichen", erzählt Wagner. Die Arbeitszeit sei allerdings begrenzt und beschränke sich auf neun bis zehn Stunden, da der Einsatz sehr beschwerlich ist und aufgrund der Gegebenheiten nur bei Tageslicht gearbeitet werden könne.

"Das ist alles ziemlich gefährlich", sagt Wagner. Das THW bleibe voraussichtlich zwei Wochen im Einsatzgebiet. Für Wagner selbst wird der Einsatz aber schon am Wochenende beendet sein. Dann werden die Helfer ausgetauscht und es brechen neue Kräfte des Ortsverbands Eggenfelden nach Slowenien auf. Das soll sicherstellen, dass für die Helfer und deren Familien die Belastung nicht zu groß wird.