Zehn Jahre nach der Flut: Die Chance auf einen Neuanfang

Vor genau zehn Jahren hat es geregnet und geregnet – über Tage, über Wochen. Am 3. Juni war es zu viel: Passau erlebte das schlimmste Hochwasser seit 500 Jahren, nur 1501 war die Katastrophe noch größer gewesen. Heute, zehn Jahre später, ist die Stadt so schön wie nie. "Viele finden: Passau ist aufgeblüht. Privatleute haben saniert, als gäbe es kein Morgen mehr", sagt Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD).

Alle Möbel wären schnell aus dem Café geschafft

Eine Familie, die genau das gemacht hat, ist die Kino-Familie Vesper. Sie hat aus dem einstigen Kino und Veranstaltungssaal Proli einen Treffpunkt am Inn geschaffen – mit Kino, Bar und Café. Dabei hat sie bei der Architektur immer den Katastrophen-Fall mitgedacht. Jedes Möbelstück steht so, dass es schnell abbaubar wäre. Viele Möbel sind auf Rollen, kaum etwas ist angeschraubt, jede Leitung ist so verlegt, dass sie nicht nass werden kann. "Unser Ziel war ein hochwassersicheres Kino", sagt Juli Vesper. Sie steht an der Bar und zeigt auf eine Fuge am Tresen: "An dieser Stelle kann man die Bar auseinander heben und sie in zwei Teilen mit Hubwagen auf den Lastwagen heben und wegfahren – im Fall einer Flut."

Inn erreichte Pegel von über zehn Metern

Das Proli liegt am Inn. Seit knapp 100 Jahren ist das Haus in der Hand der Familie Vesper. Doch die Katastrophe von 2013 hat die Familie – wie alle Betroffenen in Niederbayern – kalt erwischt. Wenn Juli Vesper Fotos von damals anschaut, kann sie es gar nicht so richtig glauben. Viele Bilder zeigen Familienmitglieder und Freunde, wie sie versuchen, das Wasser mit Besen zurückzuschieben, und wie sie Wertvolles abmontieren und auf einer Bühne im Saal türmen. Niemand konnte sich vorstellen, dass das alles umsonst sein wird.

Doch das war es. Der Inn erreichte am 3. Juni einen Pegel von 10,20 Metern. Normalerweise liegt er bei etwa zwei Metern. Allein in der Nachbarschaft des Kinos am Inn waren 50 Wohnhäuser unter Wasser. Der dort entstandene Schaden betrug rund 15 Millionen Euro. Das gesamte Fundament des Prolis wurde aufgeschwemmt. Die untersten beiden Stockwerke mussten entkernt werden. Alles kam raus, nur die Außenmauern blieben.

Fünf Jahre bis zur Neueröffnung

"Aufgeben war keine Option. Die Familie hängt an dem Haus. Und es waren sich alle einig, dass wieder ein Kino rein soll", erzählt Vesper. Drei Jahre lang liefen die Trockner, weitere zwei Jahre dauerten die Arbeiten. Die Familie steckte Millionen in den Umbau, denn was auch allen klar war: Wenn Neustart, dann hochwassersicher. Der Hohlkörper des Kino-Saals ist beispielsweise aus Stahlbeton. Er kann mit Schotten dicht gemacht werden. Außerdem wurden unter anderem Küche, Heizung und Leitungen in den ersten Stock verlegt.