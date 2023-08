Hochwasser Slowenien: THW-Bayern hilft beim Brücken-Wiederaufbau

Experten vom Technischen Hilfswerk (THW) bereiten sich gerade auf einen Brückenbau-Einsatz in Slowenien vor. Vom Gelände des THW Berchtesgadener Land ist am Montag ein Hilfskonvoi nach Slowenien gestartet. Es handelt sich um drei Fahrzeuge mit sieben ehrenamtlichen Helfern des THW.

Laut dem Ortsbeauftragten des THW Freising ist der Voraustrupp gestern im Krisengebiet eingetroffen. Der Trupp soll sich mögliche Brückenbaustellen anschauen, die vom slowenischen Zivilschutz priorisiert worden seien. Wegen der schweren Unwetter hatte Slowenien die EU und die Nato um Hilfe gebeten.

Auswärtiges Amt zahlt für Brückenbau

Für den Einsatz zieht das THW Rosenheim nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann Einsatzkräfte aus zehn Ortsverbänden zusammen, darunter Freising und Berchtesgaden. Die Kosten von 700.000 Euro werde das Auswärtige Amt tragen. Mögliche weitere Hilfe werde sich nach Lage und Bedarf richten. "Wir Europäerinnen und Europäer stehen einander bei schweren Naturkatastrophen eng zur Seite", sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD)

Arbeit mit Schreitbagger beginnt

Wo in Slowenien die Hilfe des THW gebraucht wird, weiß das auf Bergungsarbeiten spezialisierte Team derzeit noch nicht genau. Die Männer fuhren am Montag zunächst Richtung Karawankentunnel und hofften in dieser Zeit, ihren genauen Einsatzort mitgeteilt zu bekommen. Ab Dienstag soll die Arbeit mit dem Schreitbagger dann beginnen.

Parallel zu diesen Erkundungsarbeiten des Voraustrupps sei man jetzt dabei, weiteres Personal zusammenzubekommen, das mitsamt dem Brückenmaterial nach Slowenien aufbrechen könne, teilte das THW Freising mit. Das THW in Freising ist auf Behelfsbrücken und Brückenbau spezialisiert. Brückenbau sei sehr materialintensiv, und man müsse vorab genau wissen, was gebraucht werde, sagte Michael Wüst vom Ortsverband Freising.

THW will Brückenmaterial nach Slowenien transportieren

Rund hundert Tonnen an Material seien betroffen, die auch exportiert werden müssten. "Die Leute müssen ja auch verfügbar sein für einen Zeitraum von etwa einer Woche. Aber auch für die Vorbereitung, dass das Material sehr schnell auf unsere Transportfahrzeuge verladen und Richtung Slowenien in Marsch gesetzt werden kann", erklärt Wüst. Aus Rosenheim ist am Dienstagmorgen außerdem ein weiteres, zehnköpfiges Team nach Slowenien ausgerückt, um bei den Räumarbeiten mit einem Kettenbagger zu unterstützen.

Bund: Hunderte Meter Brückengerät auf Lager

Wüst zufolge hat das THW Freising aktuell zwei Brücken in der Hinterhand, die direkt bereit zum Verladen seien. Der Bund halte zudem in seinem Brückenlager mehrere hundert Laufmeter an verschiedenem Brückengerät vor. "Das ist immer die Frage, welche Spannweiten muss ich überbrücken und deswegen ja auch dieser Voraustrupp, der jetzt priorisieren muss, welche Brücken zu bauen sind", sagt der Ortsbeauftragte des THW Freising. Am vorhandenen Brückenbaumaterial werde es nicht scheitern, so Wüst. Nach dem Hochwasser in Simbach 2015 etwa habe man vier Brücken innerhalb kürzester Zeit errichtet, im Ahrtal seien weit über 30 Brücken durch das THW errichtet worden.

THW wohl mehrere Wochen in Slowenien

Beim THW Freising geht man von einer Einsatzdauer von mehreren Wochen aus. Eine Behelfsbrücke mit etwa 30 Metern Spannweite könne mit einem eingespielten Team innerhalb von drei Tagen errichtet werden. Benötigt würden im Regelfall 20 bis 30 Einsatzkräfte. Das THW Berchtesgadener Land richtet sich derzeit auf einen einwöchigen Einsatz ein. In einem Transportfahrzeug haben die THW-Helfer auch Feldbetten für die Übernachtung dabei und weiteres Equipment.

Sechs Tote nach Überschwemmungen

Anhaltende schwere Regenfälle hatten seit Freitag Flüsse und Gewässer in Slowenien überlaufen lassen. Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, an der Mur brach ein Damm. Die Behörden sprachen von sechs Toten im Zusammenhang mit den Unwettern und Überschwemmungen.

Es war die bisher schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des seit 1991 unabhängigen Staates. Zwei Drittel des Landes mit 2,1 Millionen Einwohnern sind betroffen. Ministerpräsident Robert Golob schätzte den Gesamtschaden auf mehr als 500 Millionen Euro.