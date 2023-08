"Apokalypse biblischen Ausmaßes": Slowenien beginnt aufzuräumen

5.000 Feuerwehrleute in Österreich im Einsatz

Auch im Süden Österreichs bleibt nach verheerenden Niederschlägen die Gefahr von Hangrutschen groß. 5.000 Feuerwehrleute waren im Einsatz, unterstützt von Soldaten. Vor allem die Bundesländer Kärnten und Steiermark und teils Burgenland waren vom Unwetter betroffen.

In Zollfeld stürzte eine Person am Sonntag in den Hochwasser führenden Fluss Glan und konnte nur noch tot geborgen werden. Dutzende Häuser und Wohnungen mussten evakuiert werden, etwa in den Kärntner Gemeinden Brückl und Keutschach, weil Schlammlawinen durch das Abrutschen durchnässter Hänge drohten.

Angespannte Lage in Kroatien, Tschechien, Polen und Slowakei

In Kroatien waren die Pegelstände der aus Slowenien kommenden Flüsse gestiegen. Als besonders gefährdet galt am Sonntagabend das Dorf Mursko Sredisce an der Mur unmittelbar an der Grenze zu Slowenien. Auch in der im Nordosten Polens liegenden Stadt Olsztyn warnten Meteorologen davor, dass Flüsse in dieser Region wegen des andauernden Regens über die Ufer treten könnten.

In Tschechien und in der Slowakei schwollen Flüsse wegen starken Regens am Wochenende an. Am Oberlauf der Elbe in Tschechien galt am Sonntag noch die niedrigste Hochwasser-Alarmstufe, jedoch erwarteten Meteorologen, dass der Pegel bis Montagmittag steigen werde.

Im zentralslowakischen Bezirk Roznava standen am Samstag in einigen Dörfern Straßen, Gärten, Keller und Häuser unter Wasser. Zwar konnte in der Nacht auf Sonntag zunächst Entwarnung gegeben werden. Das Slowakische Hydrometeorologische Institut (SHMU) rechnete aber mit extremen Regenmengen. Dementsprechend gespannt sei die Lage an den Flüssen.

Mit Informationen von dpa.

