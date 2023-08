Solidarität mit Slowenien: Von der Leyen macht sich Bild vor Ort

Es ist eine Reise in ein schwer verwüstetes Land: Die EU-Kommissionspräsidentin wird heute in den Flutgebieten in Slowenien erwartet. Aus Brüssel hieß es dazu vorab, Ursula von der Leyen werde ihre Solidarität mit dem EU-Mitgliedsland ausdrücken. Außerdem gehe es darum, Mittel und Wege zu erörtern, wie man am besten weitere Hilfe für den Wiederaufbau mobilisieren kann.

Regierungschef: Von der Leyen soll "eindrückliches Bild" bekommen

Der slowenische Ministerpräsident Robert Golob ließ mitteilen, auf dem Besuchsprogramm stehe auch ein Flug über die am schlimmsten betroffenen Gebiete im Norden des Landes: Dem Regierungschef sei es wichtig, dass die Politikerin aus Brüssel "ein eindrückliches Bild" bekomme. Davon, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist, und davon, was jetzt als Unterstützung gebraucht wird.

In Crna na Koroskem, nahe der österreichischen Grenze, ist die Lage besonders heftig. Weil die Straßenverbindungen dorthin zerstört sind, ist der Ort auf dem Landweg nur schwer erreichbar. Trotzdem - oder genau deshalb - soll dort eine gemeinsame Pressekonferenz stattfinden.

Am Nachmittag wird von der Leyen dann im slowenischen Parlament sprechen. Die Abgeordneten treffen sich zu einer weiteren Krisensitzung. Es geht um den Wiederaufbau und darum, langfristige Schäden für die slowenische Wirtschaft abzuwenden. Hier, so hofft man in Ljubljana, könnte der europäische Krisenhilfsmechanismus eine Rolle spielen.

Luftwaffe mit zwei Transporthubschraubern vor Ort

Je weiter das Wasser abfließt, desto besser lassen sich die entstandenen Schäden erkennen. Und die sind wohl noch schlimmer als zunächst befürchtet. Ministerpräsident Golob erklärte, die 500-Millionen-Grenze, die er bisher genannt hatte, werde wohl um einiges überschritten. Mittlerweile müsse man von Milliarden ausgehen.

Umso wichtiger, dass Nato und EU Hilfe leisten. Aus Deutschland sind am Dienstagabend zwei Transporthubschrauber der Luftwaffe angekommen: "Wir sind soeben mit zwei unserer CH53 aus Holzdorf und Laupheim in Ljubljana gelandet. Weitere Informationen folgen!", teilte die Luftwaffe über das ehemals als Twitter bekannte Portal X mit. Wenig später hieß es dann, die Maschinen seien jetzt nochmal kontrolliert worden und einsatzbereit. Laut Bundesverteidigungsministerium beteiligt sich die Bundeswehr außerdem mit rund 30 Soldatinnen und Soldaten an der Katastrophenhilfe.