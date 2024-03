BR24live 8 Uhr: Bayern lahmgelegt - Streik bei DB und Lufthansa

35 Stunden. So lange dauert der GDL-Streik bei der Bahn diesmal. Seit 2 Uhr nachts bis einschließlich Freitag 13 Uhr werden Fern- und Nahverkehrszüge bestreikt. Die Bahn rechnet auch bei diesem Streik mit massiven Einschränkungen und Zugausfällen, vor allem im Regionalverkehr. Trotzdem versucht sie, ein Grundangebot an Zügen aufrechtzuerhalten. Sichtbar wird das an den Anzeigetafeln auf den bayerischen Bahnhöfen heute früh: "Zug entfällt" steht da über vielen Verbindungen.

In München sollen die S-Bahnen mindestens einmal pro Stunde und die Flughafenlinie S8 alle 20 Minuten fahren. In Nürnberg sollen die meisten S-Bahnen im Stundentakt verkehren, die S6 nur alle zwei Stunden, die S5 wird voraussichtlich ganz ausfallen.

Kein Streik bei privaten Eisenbahnunternehmen

Private Eisenbahnunternehmen wie die Bayerische Regiobahn, die unter anderem von München ins Oberland fährt, und GoAhead auf der Strecke München-Augsburg, werden nicht bestreikt. Dennoch könne es auch hier zu Verzögerungen und einzelnen Zugausfällen kommen, kündigten die Unternehmen an. Etwa, wenn Streckenabschnitte aufgrund des Streiks nicht befahrbar sind oder Lokführer nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankommen.

Zwischen Lindau - Memmingen und Buchloe etwa fahren heute früh keine Züge, hier setzt GoAhad Busse ein - auch infolge des Streiks. Erfahrungen aus den vergangenen Streiks zeigen aber, dass die meisten Züge der privaten Betreiber regulär fahren dürften, und teilweise dann sogar pünktlicher ans Ziel kommen als sonst, weil weniger los ist auf den Strecken.

Das empfiehlt die Bahn Reisenden

Wer nicht aufs Auto oder alternative Reisemöglichkeiten ausweichen kann oder möchte, dem rät die Bahn dringend dazu, sich ab 24 Stunden vor Fahrtantritt zu informieren, ob der gewünschte Zug auch tatsächlich fährt. Das geht online auf der Webseite, über die Bahn-App oder auch über ein kostenfreies Service-Telefon.

Allen, die vorab bereits ein Ticket für den Streikzeitraum gekauft haben, aber wegen des Streiks doch nicht reisen möchten, kommt die Bahn entgegen: Die Zugbindung ist aufgehoben, das Ticket kann zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Eine Besonderheit gibt es diesmal und die hat bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt: Die GDL hat bekannt gegeben, dass nach Ablauf des regulären Streik-Zeitraums ab sofort auch weitere sogenannte Wellen-Streiks folgen könnten – und zwar unangekündigt.

Streiks nicht nur bei der Bahn, auch an Flughäfen

Ein weiterer Warnstreik läuft aktuell bei der Lufthansa. Das Bodenpersonal folgte dem Aufruf von Verdi, für 60 Stunden die Arbeit niederzulegen. Seit 4 Uhr bis Samstag kurz nach 7 Uhr soll die Arbeitsniederlegung dauern. Betroffen ist in Bayern der Flughafen München. Auch der Flughafen Nürnberg rechnet mit Auswirkungen.

Bestreikt werden sogenannte passagiernahe Bereiche wie Check-Ins, Gates und Lounges der Lufthansa. Die Airline erwartet "umfassende Auswirkungen auf das Flugprogramm" und hat einen Sonderflugplan erstellt. Der Flughafen München spricht von "erheblichen Einschränkungen und Flugstreichungen", mit denen man rechnen müsse. Heißt, es werden die nächsten beiden Tage wohl zahlreiche Lufthansa-Flüge ausfallen.

Betroffene Passagiere will die Lufthansa vorab per Mail oder App informieren. Der Flughafen München rät dazu, bereits vor Anreise nachzusehen, ob der gewählte Flug tatsächlich stattfindet. Auch nach dem Ende des Streiks ist laut Lufthansa noch mit Nachwirkungen zu rechnen.