Streik bei der Bahn endet - Luftverkehr noch stark eingeschränkt

Auch am heutigen Freitag bleibt der Fern-, Regional- und Güterverkehr der Deutschen Bahn (DB) stark eingeschränkt. Grund ist der Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Offiziell soll der Ausstand um 13.00 Uhr zu Ende gehen. Dennoch bleibe der Fernverkehr den ganzen Tag über stark beeinträchtigt, so die DB. Im Regional- und S-Bahnverkehr soll das Angebot hingegen bereits im Laufe des Freitags schrittweise wieder hochgefahren werden.

Notfahrplan bei der Bahn in Kraft

Die gleichzeitigen bundesweiten Streiks der Lokführer und des Lufthansa-Bodenpersonals haben den Bahn- und Luftverkehr in Bayern seit Donnerstag stark beeinträchtigt. Die Bahn setzte am Donnerstag einen "Grundangebot" genannten Notfahrplan in Kraft. Das Unternehmen warnte Fahrgäste jedoch auf seinen Webseiten, dass es auch beim Grundangebot jederzeit zu kurzfristigen Fahrplanänderungen kommen könne. Der Streik im Fern- und Regionalverkehr der Bahn begann am Donnerstagmorgen um 2.00 Uhr und soll am Freitag um 13.00 Uhr enden.

Massive Ausfälle auch am Münchner Flughafen

Am Münchner Flughafen zieht der neuerliche Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals hunderte Flugausfälle nach sich. Etwa 520 der rund 840 für Freitag geplanten Flüge entfallen nach Angaben der Flughafengesellschaft FMG. Ähnlich viele Annullierungen hatte es auch schon am Donnerstag gegeben. Reisende schienen gut informiert, denn am Terminal blieb es ruhig und es gab laut einem Sprecher des Flughafens keine langen Schlangen.

Im Flugverkehr waren bei der Lufthansa bereits seit spätem Mittwochabend viele Flüge annulliert. Der Münchner Flughafen warnte die Passagiere vor erheblichen Einschränkungen und Flugstreichungen. Der Warnstreik betrifft in München hauptsächlich das Terminal 2, das von der Lufthansa mitbetrieben wird. Am Terminal 1 ist die Lufthansa nicht beteiligt, sodass dort der Flugbetrieb weniger stark beeinträchtigt ist.

Längere Züge, größere Abstände

Die Bahn setzt im Fernverkehr längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein. Auf wichtigen DB-Verbindungen im bayerischen Regionalverkehr fahren zwar Züge fahren, aber in teils zwei- bis dreistündigem Abstand.

Unter anderem wollte DB Regio die Strecken Ingolstadt-Nürnberg und München-Passau im Zweistundentakt befahren, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilte. In München und Nürnberg sollen die meisten S-Bahn-Linien im Stundentakt fahren, die Münchner Flughafenverbindung auch häufiger. Nicht bestreikt werden die privaten Bahnunternehmen, auch bei diesen kann es jedoch zu einzelnen Zugausfällen kommen.

Keine Einigung in Sicht

Hauptstreitpunkt im Tarifkonflikt bei der Bahn ist die Forderung der GDL, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne Gehaltseinbuße zu verkürzen. Es ist der fünfte Ausstand im laufenden Tarifkonflikt. Eine Einigung ist nicht in Sicht.