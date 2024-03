Nahost-Ticker: Harris - Kritik an Israel wegen humanitärer Krise

10.01 Uhr: Behörde - Mehr als 30.500 Tote im Gazastreifen seit Kriegsbeginn

Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde seit Beginn der israelischen Militäroffensive mindestens 30.534 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Fast 72.000 Menschen seien verletzt worden, teilt die Behörde mit. Zum größten Teil handelt es sich um Frauen und Kinder. Die Opferzahlen könnten noch weitaus höher sein, da viele Menschen unter den Trümmern zerstörter Gebäude verschüttet sind. Die Vereinten Nationen haben mehrfach erklärt, sie hielten die Angaben der palästinensischen Behörde für realistisch.

07.02 Uhr: US-Vizepräsidentin Harris - Kritik an Israel wegen humanitärer Krise

US-Vizepräsidentin Kamala Harris wirft Israel mangelnde Anstrengungen zur Linderung der humanitären Krise im Gazastreifen vor. "Die Menschen in Gaza hungern. Die Bedingungen sind unmenschlich und unsere gemeinsame Menschlichkeit zwingt uns zum Handeln", sagt Harris. "Die israelische Regierung muss mehr tun, um die Hilfslieferungen deutlich zu erhöhen. Es gibt keine Ausreden." Harris' Äußerungen zur Verantwortung Israels für die Lage im Gazastreifen gehören zu den bislang schärfsten der US-Regierung.

"Angesichts des riesigen Ausmaßes an Leid in Gaza muss es eine sofortige Waffenruhe für mindestens die nächsten sechs Wochen geben", sagte Harris, die heute in Washington den einflussreichen israelischen Minister Benny Gantz treffen wird, am Sonntag im Bundesstaat Alabama. "Die Hamas sagt, sie wolle einen Waffenstillstand. Nun, ein Abkommen liegt auf dem Tisch", so Harris. "Lasst uns einen Waffenstillstand schließen. Lasst uns die Geiseln wieder mit ihren Familien vereinen. Und lasst uns sofort humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza leisten."

05.14 Uhr: Einigung auf Feuerpause in Gaza auf der Kippe

Im Gaza-Krieg wachsen Zweifel an einer baldigen Feuerpause und der Freilassung von Geiseln. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verlangt vor weiteren Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln im Gaza-Krieg ein Einlenken der Hamas. Erst müsse die Islamisten-Organisationen wie gefordert eine Liste mit den Namen der noch lebenden Geiseln in ihrer Gewalt vorlegen, sagte der rechte Regierungschef am Sonntagabend in einer Ansprache in Tel Aviv. Am selben Tag waren Delegationen der Hamas und der Vermittlerstaaten USA und Katar in Kairo zu einer weiteren Gesprächsrunde eingetroffen. Israel dagegen hat vorerst keine Delegation entsandt.