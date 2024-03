Düstere Aussichten? Wie es mit der Rente weitergehen könnte

(Diese Modellrechnung berücksichtigt für das Basisszenario mittlere bis optimistische Fortschreibungsvarianten von Parametern wie Bevölkerung, Löhne und Beschäftigung. Zudem wird für das Basisszenario die aktuell gültige Regelaltersgrenze von 67 Jahren und keine staatlichen Eingriffe ins Rentensystem nach Auslaufen der doppelten Haltelinie im Jahr 2026 angenommen.)

Alternativ könnte die Lücke etwa durch andere Bundesmittel – letztendlich Steuereinnahmen – querfinanziert werden. Allerdings verwendet die Bundesregierung bereits jetzt über 100 Milliarden Euro jährlich, um verschiedenste Leistungen innerhalb des Rentensystems zu ermöglichen. Im Bundeshaushalt für 2024 ist eine Kürzung dieses Postens vorgesehen, Bundesfinanzminister Christian Lindner will ihn dauerhaft einfrieren.

Gemeinsam haben Bundeszuschüsse und steigende Beitragssätze, dass damit vor allem die jüngeren Generationen belastet werden. Sie haben dadurch weniger Einkommen zur Verfügung und somit auch weniger Möglichkeiten, sich privat um zusätzliche Vorsorge für ihren Ruhestand zu kümmern – ein Teufelskreis. Zusätzlich werden ihre Arbeitgeber belastet, die ja die Hälfte der Rentenbeiträge bezahlen.

Neuer Baustein: Was bringt das "Generationenkapital"?

Bundesfinanzminister Christian Lindner bezeichnete es als "Paradigmenwechsel": Künftig soll die Finanzierungslücken im gesetzlichen Rentensystem langfristig mit einer neuen Einnahmequelle füllen: Kapitalertrag. Es soll ein Fonds eingerichtet werden, den der Bund mit Grundkapital füllt. In diesem Jahr sind dafür 10 Milliarden Euro vorgesehen, bis 2035 soll er auf 200 Milliarden anwachsen.

Finanziert werden soll das zunächst durch Kredite. Die öffentlich-rechtliche Stiftung "Generationenkapital" – die erst noch gegründet werden muss – soll das Geld verwalten und gewinnbringend anlegen, etwa in Aktien. Die Renditen fließen der gesetzlichen Rentenversicherung zu, mögliche Verluste würde der Bund ausgleichen.

Jochen Pimpertz ist skeptisch, was die möglichen Erträge angeht – denn Geld für die Rente kann nicht einfach irgendwie angelegt werden. "Da ist Vorsicht geboten, auch wenn ich mir mit hohen Renditeerwartungen schönrechnen kann, was die Rentenversicherung künftig alles bekommt, so der Experte. "Kapital muss erhalten werden und man muss der Rentenversicherung auch zuverlässig planbare Zuschüsse überweisen. Das erfordert eine vorsichtige Anlage – die kostet Renditechancen."

Die Erträge stünden außerdem von Jahr zu Jahr wachsenden Forderungen entgegen – je weiter der demografische Wandel fortschreitet, desto größer werden die Finanzierungslücken im bisherigen System. Auch Sozialverbände wie der VdK und der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisieren die Aktienrente und stufen sie als nicht sicher genug ein.

Sollte doch das Rentenalter steigen?

Für viele – vor allem arbeitgebernahe – Experten ist ein Eingriff ins Rentensystem, etwa durch zusätzliche Finanzierungsquellen oder durch Haltelinien, selten der gewünschte Lösungsansatz. Stattdessen sollten sich die Stellschrauben entsprechend drehen "dürfen".

In einer Expertise aus dem Jahr 2020 stellte Martin Werding, Professor an der Ruhr-Universität Bochum und Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage, folgende Reformoption in den Raum: Die Regelaltersgrenze wird ab den 2030er Jahren dynamisch erhöht – in Relation zur sich verändernden Lebenserwartung. Zudem soll durch einen stärkeren "Nachhaltigkeitsfaktor" die Rentenlast besser auf Rentenbezieher und aktuell Einzahlende verteilt werden.

Diese Maßnahmen dämpften in der Modellrechnung vor allem den Anstieg des Beitragssatzes deutlich: