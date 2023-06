Spaltet der Populismus Deutschland?

Mit dem jetzigen Heizungskompromiss würden die Regeln für Öl- und Gasheizungen ohnehin erst ab etwa 2028 gelten.

Warum spaltet die Heizungsdebatte so?

Wie das Ergebnis dieser Umfrage zeigt: Bei diesem Wording liegt die Akzeptanz für das neue Gebäudeenergiegesetz höher. Warum aber hatte der Heizungsstreit überhaupt so ein Potenzial, die Gesellschaft zu spalten? Für Jasmin Riedl ist die Heizungsdebatte nur eine Stellvertreterdebatte:

"Es geht um die Ängste und Sorgen der Menschen, die von den Akteuren in dieser Debatte verstärkt oder beschwichtigt werden und am Ende geht es da tatsächlich auch um Geld. Was bleibt dem Einzelnen in der Tasche übrig?" Kai Arzheimer, Politikprofessor an der Universität Mainz, ergänzt im BR24-Interview: "Es geht um Machtdynamiken. Die FDP positioniert sich als Opposition in der Regierung, die Union glaubt auch, mit der Heizungsdebatte die Regierung auseinanderdividieren zu können. Natürlich hat es auch mit dem Gefühl zu tun, jetzt AfD-Wähler zurückgewinnen zu können."

AfD im Umfragehoch: wegen des Heizungsgesetzes?

Im ARD-DeutschlandTrend vom Juni erreicht die AfD den höchsten Sonntagsfragen-Wert seit langem, ist gleichauf mit der SPD.